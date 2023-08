Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), « 20 Minutes » fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Mercredi 9 août

Précédemment, dans la villa des cœurs brisés. Alors qu’il file le parfait amour avec ses compagnons du loft, Abdou Diallo va quitter la maison pour rejoindre le groupe principal du PSG. Kylian Mbappé lui, reste ostracisé, mais, selon Le Parisien, s’occupe en tant que leader du groupe des indésirables. L’attaquant français incite ses compagnons de galère au plus grand sérieux lors des séances d’entraînement. Le groupe vit bien au point que les lofteurs se mettent à rêver d’une opposition contre les joueurs du groupe principal de Luis Enrique avec la certitude de « les laver » (les corriger). Rien n’indique que Mbappé soit l’auteur de cette saillie, mais ça serait bien le genre du bonhomme.

Faut-il y voir l’expression d’une amertume envers la direction, qui refuse au Kyks une dernière saison sans prolongation de contrat ? Les dernières rumeurs font état d’un interminable statu quo de part et d’autre. Les deux camps sont inflexibles. Selon le journaliste Julien Laurens, le point de non-retour dans l’entêtement a été atteint, et Mbappé n’acceptera plus rien de la part du PSG. Il ne s’agit plus d’argent ou de responsabilités. Mbappé veut partir. Mais est-il réellement capable de tenir un an dans le loft pour arriver à ses fins ? S’il ne semble pour le moment pas en souffrir, sportivement, à un an de l’Euro et des JO, la situation paraît difficilement tenable.

Crédibilité : 80 %. C’est la suite logique du feuilleton. La situation persiste, Mbappé rate le début de saison, en veut à sa direction et réciproquement. Tout le monde se fait la gueule, c’est une guerre d’ego dans laquelle chacun y perd sportivement. Economiquement en revanche, le joueur s’y retrouve.

Mbappomètre : Dans l’immédiat, à part une fusée de détresse envoyée par Florentino depuis Madrid, on ne voit pas bien ce qui peut sortir Mbappé du loft.