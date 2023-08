Mercato EN DIRECT : Verratti et Navas vont-ils suivre Neymar à Al-Hilal ?… Suivez les infos transfert de ce mercredi…

08h10 : Verratti et Navas vont-ils suivre Neymar ?

Attention, le grand dégraissage attendu depuis de longues saisons au PSG semble être pour cet été. Outre Neymar, il y a eu ces derniers jours du Icardi (Galatasaray), Bitshiabu (RB Leipzig), Paredes et Renato Sanches (AS Rome), Diallo (Al-Arabi), Dina Ebimbe (Eintracht Francfort) et Gassama (Sheffield Wednesday). Il pourrait surtout y avoir un gros coup de pouce saoudien sur deux autres gros dossiers dans les prochaines heures, à savoir Marco Verratti et Keylor Navas. La direction du PSG ne compte ainsi plus sur l’international italien de 30 ans, même si elle s’est permis de refuser une offre de 45 M€ en provenance d’Al-Hilal le concernant.

Paris en attendrait selon L’Equipe au moins 60 M€ pour son joueur sous contrat jusqu’en juin 2026, ce que pourrait être prêt à mettre Al-Hilal. Ce serait là aussi une opération incroyable au vu de la « fiabilité » du gaillard. Ce même club saoudien d’Al-Hilal pourrait enfin se positionner pour accueillir Keylor Navas (36 ans), lié avec le PSG jusqu’en juin 2024, et qui n’entre pas non plus dans les plans de Luis Enrique. Al Hilal, définitivement club ami du PSG qatari ?