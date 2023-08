Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), « 20 Minutes » fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Jeudi 17 août

« Kyky » va-t-il réussir un doublé inédit cet été, celui de saouler à la fois le PSG et le Real Madrid ? Côté PSG, c’est déjà fait avec cette fameuse lettre adressée au club au début de l’été pour réaffirmer sa volonté de ne pas prolonger, et sa mise au placard qui en a suivi. Mais les relations entre le président Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé se sont apaisées, au point de le voir réintégrer l’effectif de Luis Enrique dimanche dernier à la surprise générale. Pourtant, le joueur persiste et signe : il souhaite toujours quitter le PSG à l’été 2024.

Sauf que selon Sports Zone, la réintégration de Kylian Mbappé dans l’effectif parisien mettrait la pression sur Florentino Perez. Le président du Real Madrid avait d’après le média formulé une offre au rabais pour faire venir « Kyky » cet été au vu de la situation de l’attaquant. Ce qui aurait un peu vexé notre starlette toute-puissante. D’où son rapprochement avec l’état-major parisien : « Mbappé a convenu d’une formule avec Nasser Al-Khelaïfi : une prolongation avec une clause de départ avantageuse ou la renonciation à certaines primes de fidélité dans le cadre d’un départ en 2024. Pour Paris comme pour Mbappé : c’est du gagnant-gagnant », explique le site Internet.

Et cela pourrait avoir des conséquences pour un départ au Real à l’été 2024. Déjà que plus personne ne fait vraiment confiance à la girouette Mbappé, Florentino Perez scruterait de très près ces nouvelles conditions négociées avec le PSG. Leurs natures pèseront forcément sur une éventuelle arrivée à l’été 2024. Le Real serait alors beaucoup moins libre de négocier avec la star. Des informations qui ont déjà irrité au plus haut point nos amis de l’émission El Chiringuito. Son présentateur Josep Pedrerol a même annoncé que le fameux « tic-tac », ce compte à rebours d’une potentielle arrivée de « Kyky » au Real mis en place l’été dernier, était « over » pour cette année. Tout le monde semble fatigué par ce feuilleton en Espagne. Espérons pour Mbappé que Florentino Perez a plus de patience que les journalistes ibériques. Mais à force de jouer avec tout le monde…

Crédibilité : 90 %. Le rapprochement entre Kylian Mbappé et le PSG est réel et ces négociations entre la star entre Nasser Al-Khelaïfi semblent logiques à l’approche d’une nouvelle saison sous les couleurs parisiennes pour l’attaquant. Tout comme il serait tout à fait normal pour le Real Madrid et Florentino Perez de se montrer lassés face aux innombrables rebondissements de ce dossier, depuis deux étés déjà ! La patience a ses limites, même pour le meilleur joueur du monde.

Mbappomètre : Avec sa réintégration au sein de l’effectif parisien et la fuite de ces négociations entre Mbappé et Nasser, le champion du monde 2018 semble se diriger vers une nouvelle saison sous le maillot du PSG. Soit exactement le plan espéré par son clan. Mais tout cela pourrait compromettre une éventuelle arrivée au Real à l’été 2024, et ça, c’est beaucoup moins prévu. Même si cela ressemble plus à une guerre de tranchées qu’à une réelle volonté.