Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), « 20 Minutes » fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Vendredi 11 août

On pense chaque jour avoir tout vu dans l’évolution de ce feuilleton PSG-Mbappé-Real qui fera date dans l’histoire du football… et on se retrouve rattrapés par un bluffant rebondissement. On apprend ainsi dans l’édition de ce vendredi de L’Equipe que la direction du Paris Saint-Germain est décidément prête à tout pour faire endosser à Kylian Mbappé le costume du diable absolu. Le 4 août, le club parisien a ainsi fait parvenir une nouvelle lettre recommandée à son attaquant vedette, dans la foulée de ce timing de clause de contrat jusqu’en 2025 non-levée par le joueur. Le PSG rappelle dans ce courrier que « Kyky » a bénéficié de conditions financières « extraordinaires, que personne n’a obtenues dans le football ».

Ce sont des faits implacables, avec ces 158 millions d’euros bruts perçus la saison dernière, et donc un coût pour le club de plus de 200 millions d’euros. Bon, a priori, le PSG a eu son mot à dire sur l’élaboration du contrat donc passons sur cette partie. Le plus étonnant arrive ensuite dans ces révélations de L’Equipe, lorsque Paris se penche sur les conséquences économiques du départ libre que souhaite le capitaine des Bleus à l’été 2024. Et ce afin de signer alors où il le souhaite, et au hasard au Real Madrid.

Nous serions alors confrontés à la nécessité de procéder à la cession de joueurs, de revoir la politique d’intégration des jeunes joueurs formés au club à l’équipe première et très probablement de devoir engager une vague de licenciements. Cela remettrait en cause tout ce qui a été construit au sein du club. »

Non mais sérieusement, Nasser Al-Khelaïfi ? Kylian Mbappé et son entourage devraient se sentir responsables de la santé économique d’un PSG version QSI ayant balancé depuis douze ans des indemnités de transferts et des salaires records à tout-va ? Y compris pour un paquet de flops (Krychowiak, Jesé, Soler, Ekitike, Renato Sanches…). L’argument prête d’autant plus à sourire que rien que sur le dernier mois, le PSG a claqué 60 millions d’euros pour attirer Manuel Ugarte (Sporting) et 80 M€ bonus compris (après cette saison en prêt) pour Gonçalo Ramos (Benfica). Fin de la blague donc concernant cette carte de la menace de « vague de licenciements » brandie.

Crédibilité : 99 %. On sait depuis plusieurs semaines que tous les coups sont permis dans cet électrique dossier PSG-Mbappé, et Nasser Al-Khelaïfi s’en donne à cœur joie à ce niveau. Aucune raison donc de douter de la véracité de ce courrier dévoilé par L’Equipe.

📺 #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/A8ShNBtvip — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 11, 2023



Mbappomètre : Vu le climat officiellement devenu détestable entre Kylian Mbappé et les dirigeants de son club, on aurait tendance à penser qu’il faudrait vite que le plus célèbre « lofteur » ever s’extirpe de cette saison de dramas permanents qui se profile au PSG. Sauf qu’on sent bien que le camp Mbappé reste costaud sur sa position « on s’en fout, on respecte notre contrat. Faites ce que vous voulez, on restera encore un an et on partira libres ». Donc statu quo entre le PSG et le Real Madrid selon nous ce vendredi. Jeudi, après son entraînement avec les actuels bannis du club, « Kyky » s’est même encore fendu d’une séance de photos/dédicaces avec quelques supporteurs présents. Tout sourire, évidemment. Une vidéo mise en ligne en pleine nuit dernière par l’inénarrable émission espagnole du « Chiringuito », évidemment.