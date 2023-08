Comment peut-on fêter chaque année une troisième place de Ligue 1 comme une qualification en Ligue des champions quand on est un club français ? La question se pose après une nouvelle élimination d’un club français avant même les phases de poule comme ce fut encore le cas mardi soir avec l’Olympique de Marseille. Sur les dix dernières saisons, un seul club français a réussi à se qualifier pour les phases de poules après être passé par les barrages : l’AS Monaco en 2016/2017. Une saison finalement ponctuée du titre de champion de France avec l’éclosion d’un certain Kylian Mbappé.

La 3e place directement qualificative l’été prochain

Le bilan est donc catastrophique avec six éliminations en dix ans. Celles des trois dernières saisons sont particulièrement amères avec des défaites en prolongations pour Monaco les deux dernières années, ou aux tirs au but, comme pour Marseille face au Panathinaïkos (2-2, 3-5 tab). Mais jusqu’en 2021/2022, les clubs français étaient toujours parvenus à atteindre les barrages sur les 10 dernières années, contrairement à Marseille et Monaco, éliminés lors du troisième tour préliminaire donc.

Les trois fois où le 3e de Ligue 1 de la saison précédente s’est directement qualifié pour les phases de poules, c’est parce que ni Rennes, ni Lyon, par deux fois, n’avaient eu à jouer le tour préliminaire. Seul motif d’espoir, cette fameuse 3e place de Ligue 1 deviendra directement qualificative pour les phases de la Ligue des champions l’été prochain. Ce sera au 4e du classement de passer par les barrages. Pour combien de temps ? L’indice UEFA de la France nous le dira.