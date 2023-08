Marcelino s’est visiblement vite acclimaté au football français et à sa tradition des échecs dans des séances de tirs au but parfois mal préparées. L’entraîneur espagnol reconnaissait ainsi en conférence de presse lundi, à la veille de ce bouillant troisième tour préliminaire retour de Ligue des champions contre le Panathinaïkos (0-1 à l’aller) : « Je pense qu’à gagner le match et à la qualification dans les 90 minutes. Je ne pense qu’à ça. C’est comme ça que nous avons préparé le match. Avec cet objectif en tête, nous n’avons pas travaillé les tirs au but ». Un discours que n’auraient pas renié Didier Deschamps et son fidèle gardien Hugo Lloris, deux adeptes de la fameuse théorie tricolore de « la loterie des tirs au but ».

Sauf que le moment venu, au bout d’un succès (2-1) insuffisant mardi pour éviter un tel dénouement à tension, Marcelino a surpris tout le monde en faisant une Louis van Gaal, ou une Hervé Renard c’est selon. Il a ainsi remplacé Pau Lopez par Ruben Blanco, comme s’il avait finalement bel et bien une botte secrète en vue d’une séance de tirs au but. Mais quelques minutes plus tard, les joueurs grecs ont sereinement inscrit leurs cinq tirs au but, éliminant donc l’OM de la course à la Ligue des champions (2-1, 3-5 aux t.a.b).

20 penaltys concédés en Liga et aucune séance de tirs au but en carrière

Ce choix de miser sur Ruben Blanco, qui a certes touché la tentative du Hongrois du Pana Laszlo Kleinheisler sans parvenir à la repousser hors de son but, était-il finalement justifié ? « Je ne regrette pas le changement de gardien avant les tirs au but, a confié Marcelino après cet immense couac marseillais. C’est une discussion qu’on avait prise avec tout le staff et que j’assume. On n’a pas eu de chance, même aux tirs au but, puisqu’on a eu ce tir au but repoussé qui retombe quand même dans les filets. Le destin ne voulait pas qu’on se qualifie aujourd’hui. » Soit, mais il n’est pas inintéressant de se pencher sur les statistiques de l’ancien gardien du Celta Vigo dans l’exercice.

Car il s’avère que Ruben Blanco n’est pas du tout référencé comme un expert des tirs au but, loin de là même. Selon les statistiques de Relevo, l’ancien international Espoirs espagnol (2 sélections) n’a pas arrêté le moindre penalty en 22 tentatives face à lui en Liga. Il a en effet concédé 20 buts sur ces phases de jeu, tandis que deux de ces penaltys n’ont pas été cadrés. Cette disette fait de lui le gardien en activité ayant encaissé le plus de penaltys sans en avoir stoppé un seul, tous les grands championnats européens confondus. Son unique arrêt dans l’exercice remonte à une demi-finale de Coupe du Roi FC Séville-Celta Vigo (4-0) face à l’attaquant tricolore Kevin Gameiro en février 2016. Autre stat surprenante : la doublure de Pau Lopez a disputé mardi, à 28 ans, la première séance de tirs au but de sa carrière en club ! Autant dire qu’à l’image de ce choix de gardien, l’aventure marseillaise de Marcelino, ami de longue date de Pablo Longoria, ne débute pas de la meilleure des manières.