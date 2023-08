La saison ne pouvait pas commencer plus mal pour l’Olympique de Marseille. Pour sa première sortie officielle, l’OM s’est incliné 1-0 sur la pelouse du Panathinaïkos, mercredi, lors du 3e tour aller des qualifications en Ligue des champions. Un résultat inquiétant avant un match retour déjà décisif pour les Marseillais et (un peu) l’indice UEFA.

Peu dangereux face à un adversaire qui a eu le monopole du ballon mais pas forcément plus d’occasions franches, les hommes de Marcelino ont encaissé le but fatal sur la seule frappe cadrée des Grecs, fruit d’une magnifique action collective. L’OM ne peut pas en dire autant. Le gardien Pau Lopez était très lucide en zone mixte à propos de la prestation médiocre de son équipe avec le ballon.

« Commencer comme ça, c’est dur, a-t-il déclaré. Mais il faut être réaliste, il reste 90 minutes au Vélodrome. On a très bien défendu aujourd’hui, sauf sur l’action du but où ils ont bien joué. Mais il a manqué quelque chose offensivement. On n’a pas eu assez le ballon aujourd’hui. On a fait quelques contres mais ça n’est pas suffisant. »

« Physiquement pas à 100 % »

Azzedine Ounahi exhorte pour sa part à la patience, l’équipe étant encore en rodage, entre changement de coach, de système et arrivée de nouveaux éléments. « C’est un nouveau schéma, physiquement on n’est pas encore à 100 %. Ça a été un match dur mais on va continuer à travailler et on va le faire au retour. […] A nous de trouver les liens entre nous, ça se fera avec le travail. A nous de montrer qu’on est forts. » Autrement, ce sera un aller simple pour la Ligue Europa.