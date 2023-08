Panathinaïkos - OM EN DIRECT : Marseille joue déjà gros en Grèce dans sa quête de Ligue des champions… Suivez ce choc avec nous…

19h16 : Balerdi et Veretout préférés à Mbemba et Rongier

Donc pas d’immense surprise pour cette première compo en match officiel de Marcelino avec l’OM. On aura droit comme attendu aux cinq recrues majeures (Lodi, Kondogbia, Sarr, Ndiaye et Aubameyang). Par contre, on l’avoue, on aurait misé sur Mbemba et Rongier plus que sur Balerdi et Veretout. Ma foi, on verra bien ce que donne ce onze.

👥 Et voici le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 olympien pour ce match face au Pana ! 🔥#PAOFCOM pic.twitter.com/BDdS9DXkyh — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 9, 2023