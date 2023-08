OM - Reims EN DIRECT : Un Marseille peu flamboyant tenu en échec à la pause... Suivez le match avec nous

9h : Salut les footix ! Non, vous ne rêvez pas, c’est bien le retour de la Ligue 1

Oui, bon, il y a déjà eu un match avant ça entre Nice et Lille, mais j’ai envie de dire ça à chaque match de la première journée. Bref, venons-en à nos moutons, à savoir l’OM et Reims. Le Marseille de Marcelino, le Marseillino donc, va tenter de se relancer face à l’équipe Football Manager de Will Still. Comment ça, se relancer alors que le championnat n’a pas commencé ? Il est débile votre liveur. Eh non, figurez-vous Jamy que l’OM reste sur une défaite 1-0 en qualifs de Ligue des champions contre le Panathinaïkos, et quoi de mieux qu’une victoire en L1 pour refaire le plein de confiance avec le match retour contre le Pana ? Par contre, bon courage pour se farcir l’équipe du rouquin. Lors de la présaison, Reims, ça envoyait. Mission compliquée pour les Phocéens.

>> Début du live à 16h45