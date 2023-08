Soulagement. Le club de Sochaux a enfin obtenu l’autorisation de la DNCG et de la Fédération française de football (FFF) de jouer cette saison en National 1. Après un combat de près de deux mois, cette décision éloigne le spectre de la faillite qui a, un temps, plané au-dessus de ce club historique du football français.

Quelques heures après la décision de la DNCG, le comité exécutif de la FFF « a entériné l’avis favorable […] au maintien du statut professionnel en National 1 pour le FC Sochaux-Montbéliard pour la présente saison 2023-2024 (débutée le 11 août) », selon son communiqué, précisant que la masse salariale et les indemnités de transferts de ce club historique du foot français seraient encadrés.

« L’objectif, c’est de monter la saison prochaine »

Le projet FCSM2028 et le budget présentés par Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez, à la tête d’un groupe d’investisseurs privés, ont donc convaincu les instances du ballon rond. « Les nouveaux dirigeants vont désormais œuvrer à la mise en place de leur projet, avec comme première priorité la construction d’une équipe sportive compétitive afin de faire bonne figure en championnat National dont le premier rendez-vous pour le FCSM est fixé le vendredi 25 août sur la pelouse du Red Star FC », a écrit le FC Sochaux-Montbéliard dans un communiqué.

Jean-Claude Plessis prendra la présidence du club et Pierre Wantiez la direction générale, a révélé ce dernier lors d’une visioconférence de presse dans l’après-midi. « Le problème démarre demain, a tempéré Jean-Claude Plessis. Ç’a été presque le combat de ma vie. Ce n’est pas gagné encore, on n’a pas d’équipe, il va falloir faire l’équipe (…) L’objectif, c’est de ne pas descendre, et de monter la saison prochaine. »