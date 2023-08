Les travaux ont déjà démarré à grand renfort de tracteurs et de camions sur le site de la Piverdière. Niché à deux pas de la rocade, le centre d’entraînement du Stade Rennais Football Club est en cours d’agrandissement. Le club de football professionnel, leader provisoire d’un championnat qui vient de démarrer, projette d’aménager de nouveaux terrains pour porter son emprise à quinze hectares, soit 3,5 hectares de plus qu’actuellement. Le club aurait bien aimé s’étendre plus mais avait renoncé face aux réticences des élus et associations occupant le site de la Prévalaye, véritable havre de biodiversité. Validé par la maire de Rennes au printemps, le nouveau projet semblait satisfaire presque tout le monde, y compris au sein du comité de suivi.

La semaine dernière, deux organismes ont déposé un recours en justice pour tenter de stopper le chantier. Dans un communiqué, l’association Nature en ville et le collectif Sauvegarde de la Prévalaye ont annoncé avoir saisi le tribunal administratif. Les opposants ciblent notamment « l’insuffisance de l’étude d’impact », estimant que les travaux ont démarré en période de reproduction et de nidification d’espèces protégées. La question de l’imperméabilisation des sols fait également partie des doléances des deux collectifs, qui dénoncent l’absence « de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau ». Pour ces motifs, les opposants demandent une « suspension des travaux ».

Le Stade Rennais, qui occupe 11 hectares sur le site de la Piverdière, va étendre son emprise sur un peu plus de 15 hectares. - Artefactory/NeM Architectes

Pour aménager ses nouveaux terrains, le Stade Rennais a et va procéder au remembrement de plusieurs parcelles de prairie et horticoles. « Dans un monde idéal, on aurait aimé avoir plus, on ne va pas le cacher. Vingt ou même vingt-cinq hectares. Mais le site présente des contraintes et on a essayé d’optimiser au maximum », avait expliqué le président du club Olivier Cloarec. Le SRFC souhaite notamment porter sa surface de bâtiments à 9.000 m², contre 2.500 jusqu’ici, avec pour objectif d’y accueillir son centre de formation.