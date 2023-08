Mercato EN DIRECT : L'Inter d'accord avec le Bayern pour Pavard… L'OL a convaincu le si prometteur Nuamah… Suivez les transferts de ce mardi...

08h02 : On attaque avec le rapprochement +++ pour Pavard à l’Inter Milan !

Et oui, on apprend ce mardi matin, auprès de la presse italienne, l’accord entre l’Inter Milan et le Bayern Munich concernant le polyvalent défenseur de l’équipe de France Benjamin Pavard. Selon la Gazzetta dello Sport et la chaîne de télévision Sky Sport, l’Inter va lâcher 30 millions d’euros pour le joueur de 27 ans. Avec les bonus, ce montant pourrait grimper jusqu’à 32 M€. Lundi, le manager général de l’Inter Giuseppe Marotta avait indiqué sur Radio Serie A : « Il n’y aura pas d’annonce ce lundi, mais tout est OK ». Seule condition possible : le Bayern voudrait trouver un remplaçant à Pavard avant d’officialiser son départ. Bon, a priori, du gros défenseur voulant rejoindre la Bavière dans les dix jours, ça ne devrait pas manquer. Ciao Benji !