Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), « 20 Minutes » fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Lundi 21 août

Plus les heures passent et plus l’optimisme est de rigueur du côté du PSG dans le dossier Mbappé. Alors que les tensions étaient très vives il y a encore une semaine, les deux clans sont entrés dans une phase de réconciliation marquée à la fois par le retour du Parisien dans le groupe pro mais aussi par une volonté mutuelle de s’asseoir autour d’une table et d’évoquer une éventuelle prolongation. Selon As, le Qatar a envoyé des émissaires à Paris afin de discuter avec l’international français.

Une première rencontre aurait eu lieu dimanche, à l’issue de laquelle le PSG serait sorti confiant, même si aucun accord n’a été trouvé, et QSI espère parvenir à organiser une nouvelle rencontre entre Kylian Mbappé, ses représentants et Nasser Al-Khelaïfi, cette semaine. Le quotidien espagnol explique également que le PSG s’étonne de ne pas voir le Real Madrid entrer officiellement dans la danse pour un joueur qu’il suit depuis une dizaine d’années et que tout le peuple Merengue attend de pied ferme.

D’autant que l’histoire récente a montré qu’il ne fallait jamais jurer de rien avec le kid de Bondy, capable de prolonger au PSG l’été dernier alors que tout le monde, Real compris, l’imaginait en train de casser des reins dans les défenses de Liga. Le journaliste d’As précise enfin que le PSG ne discutera pas à moins de 250 millions. Les cartes ont peut-être changé de main, et le rapprochement entre le « Kyks » et Paris n’y est pas étranger.

Crédibilité : 70 %. Si la rencontre évoquée par As n’a pas été confirmée par aucun confrère français, il n’est cependant pas dingue d’imaginer que le clan Mbappé a, tout comme le PSG, choisi la voie de la réconciliation. De là à imaginer Mbappé prolonger d’une saison afin de ne pas partir libre l’été prochain ? Les prochains jours nous le diront, alors que le mercato ferme ses portes le 31 août à minuit.

Mbappomètre : Connaissant l’asticot et sa maîtrise parfaite du contre-pied, on ne serait même pas surpris de voir Kyky prolonger d’ici la fin du mercato. Mais d’un an ou de plus ? Avec un mercato estival en adéquation avec ses demandes, Mbappé pourrait-il choisir de s’inscrire dans la durée dans le nouveau projet parisien ? C’est une hypothèse qui n’est pas totalement à exclure.