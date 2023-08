Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), « 20 Minutes » fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Dimanche 13 août

Existe-t-il sur Terre un phénomène plus imprévisible que la gestion du Paris Saint-Germain par sa direction. Engagée dans une guerre totale avec Kylian Mbappé, celle-ci promettait l’enfer à son joueur il y a peu, et ce dernier jurait de ne rien pardonner au PSG, parti trop loin dans son délire d’institution plus grande que le joueur. Tout ça pour quoi ? Pour que RMC Sport annonce, dimanche matin, la sortie du loft et le retour de Kylian Mbappé dans le groupe de Luis Enrique au lendemain du match nul décevant des Parisiens contre Lorient (0-0) lors de la première journée de Ligue 1. Information aussitôt confirmée par le club.

« Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, le joueur a été réintégré dans l’équipe première d’entraînement ce matin », a déclaré le club parisien dans un communiqué.

Un scénario qui va dans le sens des révélations du journal L’Equipe, qui faisait déjà état la veille d’un réchauffement entre les deux parties. Il semblerait que la politique du PSG, motivé à pousser Marco Verratti et Neymar vers la sortie couplée au mercato très français (Hernandez, Dembélé, au côté duquel le Kyks a été aperçu en tribunes samedi soir, et bientôt Kolo Muani) ait séduit Kylian Mbappé. Suffisant pour signer l’armistice ?

Crédibilité : 100 %. C’est factuel, palpable, tout ce que vous voulez. Mbappé est de retour à l’entraînement, on ne peut pas faire plus concret et fiable.

Mbappomètre : Il convient bien évidemment de rester prudent, chaque mouvement de part et d’autre relevant du coup d’échecs. On attend les prochains détails des négociations internes avant de céder à la naïveté d’une fin heureuse qui conviendrait à la fois à Paris et Mbappé. La seule certitude, c’est que Madrid se réveille avec une mauvaise surprise. Le curseur penche légèrement en faveur de Paris pour la première fois depuis bien longtemps.