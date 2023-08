Luis Enrique rêvait sans doute d’un meilleur baptême en Ligue 1 sur le plan comptable. Son PSG a été tenu en échec par Lorient au Parc des Princes (0-0) malgré des statistiques irréelles : 1.001 passes (un record), 20 tirs, aucun tir cadré concédé et 78 % de possession au bout du compte. « Il y a un sentiment contradictoire, a déclaré le technicien espagnol en conférence post-match. J’ai apprécié l’attitude des joueurs et le comportement de la défense. Les Lorientais jouent très bien au foot et ils n’ont passé que trois fois le milieu de terrain. L’adversaire a défendu énormément, on a été meilleurs qu’eux mais on ne s’est pas créé assez d’occasions. »

Au micro de Free après la rencontre, le gardien des Merlus, Yannick Mvogo, a témoigné de la supériorité parisienne dans le jeu. « On a souffert. Paris était oppressant. Quand on avait le ballon, on n’avait pas le temps de se faire trois passes. On est une équipe qui aime bien développer du jeu, et là c’était impossible. J’ai cru qu’ils étaient un joueur de plus. »

« Il a manqué un jeu sans ballon plus intense »

Mais dominer n’est pas gagner. Il a manqué au PSG beaucoup de verticalité, de percussion et de qualité individuelle pour faire la différence dans les zones clés. Luis Enrique en est conscient. « Il a manqué un jeu sans ballon plus intense, du jeu en diagonale et dans l’intervalle et de l’efficacité. Mais on méritait de gagner. » Mériter ne donne pas trois points. Résultat, le PSG a déjà deux points de retard sur l’OM.