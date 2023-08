PSG - Lorient EN DIRECT : Paris se rapproche… Les Merlus s’essoufflent... Suivez le match avec nous…

81e : Entrées d'Etiquette et de Marquinhos, sorties de Lee et Lucas Hernandez

81e : Entrées d'Etiquette et de Marquinhos, sorties de Lee et Lucas Hernandez

67e : Sorties de Vitinha et Asensio, entrée de Ruiz et Soler... Mais à quoi joue Luis Enrique? Il n'est pas au courant pour ces deux là?

: Et la palme d'or du KOP le plus débile est attribué à... (au cas où vous vous posez la question, c'est adressé à l'un de leurs joueurs, à savoir Hernandez)

30e : Le pressing à la perte du ballon est la grosse satisfaction du Paris de Luis Enrique. On n'avait plus vu ça au Parc depuis le départ de Thomas Tuchel

26e : Premier frisson pour la défense parisienne sur un contre des Merlus qui ne mène finalement à pas grand-chose, mais on sent que la charnière de tracteurs Skriniar-Danilo peut prendre l'eau

23e : HAKIMI QUI VENDANGE! Oh il était parti à mille à l'heure le Marocain, mais son centre est mauvais et logiquement contré par la défense lorientaise. Il croque une occasion toute faite

9e : Les personnes qui veulent du rythme et de la percussion doivent se faire chier comme des rats morts, les aficionados de mise en place tactique apprécieront la discipline des Merlus et les schémas de passe du PSG d'Enrique

1ère : Premier corner pour le PSG, Skriniar va au contact et réclame un nouveau corner mais l'arbitre accorde un six mètres (alors qu'il y avait bien corner).