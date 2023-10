Le milieu international français du Real Madrid Aurélien Tchouaméni a été victime samedi d'une fracture du deuxième métatarse du pied gauche lors du clasico remporté par son équipe contre Barcelone (2-1), a indiqué dimanche le club espagnol.

Tchouaméni a passé des examens médicaux qui ont révélé « une fracture de stress » à cet os du milieu du pied, a écrit le Real Madrid dans un communiqué, sans préciser la durée de son indisponibilité.

Six à huit semaines d'absence à prévoir

Selon plusieurs médias espagnols, elle devrait être comprise entre six et huit semaines. Ce type de blessure est souvent considéré comme une fracture de fatigue face à l'enchaînement des matches, qu'a récemment dénoncé l'ancien monégasque, l'un des joueurs les plus utilisés d'Europe avec déjà 16 rencontres disputées cette saison.

« Évidemment, on joue trop de matches », avait-il regretté en conférence de presse avant Pays-Bas-France mi-octobre. « Les organismes sont mis à rude épreuve et ça se matérialise par des blessures, donc c'est aux instances de faire quelque chose ».

Mais les instances (Ligues, UEFA, Fifa) ne « nous demandent pas forcément notre avis », alors « il faut qu'on se rassemble tous et qu'on prenne une décision pour se faire entendre » avait-il ajouté.

« Ca va être à nous, joueurs, de dire quelque chose, de se concerter tous ensemble pour taper du poing sur la table parce qu'on n'a pas l'impression que ça va s'arranger, au contraire c'est en train de s'alourdir », a continué le milieu de terrain de 23 ans, qui a récemment dépanné comme défenseur central au Real pour pallier les absences de Militao, Alaba et Nacho.

« Evidemment, on joue trop de matchs »

Aurélien Tchouaméni a disputé l'intégralité du clasico contre Barcelone samedi au stade olympique de Montjuic, sans donner d'indications sur une quelconque douleur.

Ce n'est que plus tard dans la soirée dimanche que les craintes des supporters madrilènes ont été déclenchées par une photo postée sur Instagram par le Français en train de passer un examen IRM. L'ex-bordelais rejoint à l'infirmerie madrilène le gardien belge Thibaut Courtois et le défenseur brésilien Eder Militao, qui se remettent tous les deux d'une rupture du ligament croisé du genou droit, et l'Espagnol Dani Ceballos souffrant d'une blessure musculaire.

Il devrait rater les prochaines rencontres du Real en Liga et en Ligue des champions ainsi que le prochain rassemblement des Bleus et les matches le 18 novembre contre Gibraltar et le 21 novembre face à la Grèce. Son absence devrait offrir plus de temps de jeu à son compatriote Eduardo Camavinga dans l'entrejeu merengue, où Tchouaméni est indéboulonnable, autant qu'avec les Bleus.