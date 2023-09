France - Irlande EN DIRECT : Kylian Mbappé et les Bleus de retour, objectif Euro 2024… Suivez le match avec nous…

09h30 : Hello les copains !

L’équipe de France vous avait manqué, non ? En vrai, on a l’impression que le dernier France-Grèce (1-0 le 19 juin) était hier. Mais on ne va pas bouder notre plaisir de retrouver ce jeudi (20h45) les Bleus, qui plus est dans un Parc des Princes qui devrait faire pas mal de bruit pour la bande à Kylian Mbappé. On ne va pas vous vendre un suspense démentiel : les joueurs de Didier Deschamps gèrent jusque-là sans encombre leur phase de qualifications pour l’Euro 2024 avec un parfait 4/4 et 6 points d’avance sur la Grèce (2e). C’est l’Irlande qui se présente en face ce jeudi, et on est curieux de voir si ses attaquants sont encore marqués par le show de « Magic » Mike Maignan à Dublin en mars (0-1). RAS ou presque côté effectif puisque seul Ibrahima Konaté (blessé) est out pour ce rassemblement, remplacé par Jean-Clair Todibo. On devrait donc avoir droit à une équipe type ce jeudi, avec un quatuor ma foi bien sympa devant : Dembélé-Griezmann-Mbappé-Giroud.

>> Retrouvez-nous par ici dès 20h15, et coup d’envoi donc à 20h45.