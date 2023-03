Voilà seulement deux matchs que Mike Maignan remplace Hugo Lloris et le nouveau gardien de l’Equipe de France impressionne déjà. Quelques jours après avoir repoussé un penalty contre les Pays-Bas (4-0), il a réalisé deux parades exceptionnelles en toute fin de match lundi soir, pour permettre aux Bleus de s’imposer face à l’Irlande (0-1) lors des qualifications pour l’Euro 2024.





C’est simple, il s’est déjà mis tout le monde dans la poche. Un « arrêt de fin de match qui vaut peut-être plus qu’un but » pour le sélectionneur Didier Deschamps, « pas surpris » par son niveau affiché. « Mike a toutes les qualités, l’envergure et le mental car c’est un leader. A travers le penalty et surtout cet arrêt sur cette frappe qui vaut plus cher. Je n’avais pas de doute ou d’incertitude. Il y avait un relais à prendre, mais Mike en pleine possession de ses moyens, c’est du très haut niveau », a poursuivi DD.





Le classement du groupe B des qualifications pour l'Euro 2024. - Sofascore





Le sélectionneur de l’Irlande a également tenu à souligner la performance de Mike Maignan à l’issue du match : « Et il y a cet arrêt à la fin qui est incroyable, exceptionnel… ». De quoi se mettre tout le monde dans la poche en moins de deux matchs.