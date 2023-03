On ne change pas une équipe qui gagne. Règle de base du football, sauf éventuellement quand on joue toutes les 72 heures. Après son large succès contre les Pays-Bas, vendredi, l’équipe de France se rend en Irlande ce lundi soir. Et si les compos probables révélées par plusieurs médias ressemblent beaucoup à ce qui s’est vu le week-end dernier, Didier Deschamps ne sait pas encore à quel point il sera en mesure de reconduire son 11 de départ.





« Il faudrait avoir la même efficacité que vendredi, mais ça ne veut pas dire reconduire (l’équipe) dans l’intégralité, a prévenu DD dimanche. Je suis encore dans la réflexion. Il y a eu peu de temps de récupération. J’attendrai demain (lundi), surtout par rapport à ceux qui ont débuté vendredi parce qu’il y a eu des dépenses importantes sur les plans énergétique et psychologique. Il faut savoir si tout le monde a récupéré pour ne pas prendre de risque. »

La titularisation d’Olivier Giroud serait dans les tuyaux selon L’Equipe, Randal Kolo Muani glissant à droite et Coman sortant du terrain.