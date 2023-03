Se rapprocher de Michel Platini au classement des buteurs des Bleus est « un honneur » pour Kylian Mbappé, qui a considéré dimanche à la veille d’Irlande-France les 41 buts de l’ancien N°10 comme sa « prochaine cible ».

Après son doublé vendredi contre les Pays-Bas (4-0), Mbappé compte 38 buts en 67 sélections, ce qui le place au cinquième rang dans l’histoire, à trois unités de Platini (41) avant la deuxième journée des qualifications à l’Euro-2024 lundi (20h45).

« Je continue mon chemin »

« C’est à la fois un honneur et (…) la prochaine cible à battre, a réagi Mbappé en conférence de presse. Je veux continuer mon chemin jusqu’en haut, mais que je le dépasse ou non demain, il restera une légende absolue du football français. » « Mais je continue mon chemin et cela passe par Michel Platini », a ajouté le joueur du Paris Saint-Germain dans un sourire, depuis l’Aviva Stadium de Dublin.

« Il est plein d'ambition, il a des objectifs. Quand il en atteint un, il y en a toujours un autre plus élevé à atteindre », a pour sa part affirmé le sélectionneur Didier Deschamps, interrogé par la suite à propos de cette déclaration.









« Il a atteint (des objectifs) et en a dépassé pas mal, très tôt, il a ça en lui et il le gardera tout le temps. C’est là-dessus aussi qu’il a un rôle moteur vis-à-vis du groupe. Ce n’est pas le tout de le dire, c’est de tout faire pour y arriver. Je sais, le connaissant, qu’il va tout faire pour y arriver », a poursuivi le technicien. Avec 38 buts, Mbappé s’approche également de la troisième marche du podium des buteurs tricolores, occupée par son compatriote Antoine Griezmann avec 43 buts.