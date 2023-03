Cela fait 13 ans et demi, et ni Richard Dunne, ni l’Irlande n’ont oublié la main de Thierry Henry lors du barrage de Coupe du monde qui les opposait à l’équipe de France. L’ancien international irlandais est revenu sur l’épisode maudit dans un entretien accordé à L’Equipe. « On en reparle à peu près chaque année en novembre, au moment de l’anniversaire de la rencontre, pour signaler que ça fait tant d’années qu’elle a eu lieu. Et évidemment, à chaque fois qu’on affronte la France. » Ce qui sera le cas lundi soir.

Fondamentalement, Dunne n’en veut pas plus que ça à Henry pour son geste. Il le comprend, même. « Il a contrôlé de la main par réflexe et j’aurais été tout à fait capable de faire la même chose si j’avais été dans la même situation, admet-il… Et si j’avais contribué de cette manière à un but de l’Irlande ce soir-là, je serais sans doute devenu une légende dans mon pays. »





Les remords et la « mise en scène » d’Henry

En revanche, l’ancien joueur de Manchester City a eu du mal à digérer la comédie de Thierry Henry, venu s’asseoir à côté de lui au coup de sifflet final pour se confesser. « Il éprouvait des remords et il m’a confié avoir touché le ballon avec la main. J’ai pensé alors "Mais pourquoi tu me le dis ? Tu n’aurais pas pu le dire à l’arbitre quelques minutes plus tôt ?" […] C’était un peu de la mise en scène. Une manière de montrer qu’il est un type sympa et qu’il tient à présenter ses excuses. » Pas le genre de postures auquel on est sensible quand on vient de se faire voler une place en Coupe du monde.