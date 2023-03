Il retrouvait, enfin, une place de titulaire avec les Bleus. Après une longue période passée sur le banc, à la suite du premier match de l’équipe de France à la Coupe du monde contre l’Australie, Benjamin Pavard a été mis dans le onze de départ par Didier Deschamps, à la place de Jules Koundé, pour affronter l’Irlande, ce lundi. Une opportunité en or pour l’ancien Lillois, auteur d’une excellente saison avec le Bayern.

Mais, comme souvent à ce poste de latéral en sélection, Benjamin Pavard a connu une première période compliquée. En retard sur les quelques accélérations irlandaises, il a aussi connu des problèmes de placement, heureusement sans conséquence. S’il est souvent monté, ses centres, hormis sur une tête de Griezmann, ont rarement apporté le danger.









Et puis, tout a changé en milieu de seconde période. Pavard a profité d’une mauvaise relance irlandaise, en anticipant à merveille, pour se retrouver aux abords de la surface de réparation. Et, magie du moment, il a adressé une merveilleuse frappe qui a touché la barre avant de filer dans le but irlandais. Presque aussi beau que sa demi-volée face à l’Argentine à la Coupe du monde 2018. Tout est pardonné, Benjamin.