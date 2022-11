Drôle de mardi pour Benjamin Pavard. En fin d’après-midi, le quotidien allemand Bild révélait que le défenseur français du Bayern Munich avait été arrêté en état d’ébriété alors qu’il conduisait, quelques semaines plus tôt. Dans la soirée, le champion du monde 2018 inscrivait de la tête le premier but de son équipe face à l’Inter Milan en Ligue des champions (2-0).





[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🏆 #FCBInter

🎇 Carton plein pour le Bayern Munich, qui bat l’Inter Milan 2-0 !

🤩 Pavard a marqué et dabé, Choupo-Moting a signé le but de la soirée !

📊 Les Allemands terminent premiers, devant les Italienshttps://t.co/MsgUpG3KXv — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 1, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Le club a bien réagi, Benji a bien réagi, il a reconnu son erreur, et c’en est une, c’est sûr », a expliqué l’entraîneur bavarois Julian Nagelsmann au micro de Prime Video, après le match. « Je me réjouis qu’il ait marqué un but important lors d’une journée qui n’a pas été facile. »

Une grosse amende infligée par le Bayern

Selon Bild, Pavard affichait lors de son contrôle par la police allemande un taux d’alcool supérieur à 0,8 gramme par litre de sang. Son permis de conduire lui a été retiré au moins pour un mois et il a écopé d’une amende de 500 euros, comme le prévoit la loi pour un automobiliste qui dépasse la limite de 0,5 gramme par litre de sang. Le Français s’est également vu infliger une amende de plusieurs dizaines de milliers d’euros par son club, d’après le quotidien allemand.