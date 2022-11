Au stade Vélodrome,

Une fin de match incroyable, une explication qui l’est encore plus. Les joueurs de l’Olympique de Marseille se sont fait éliminer de la Ligue des champions en s’inclinant 2 buts à 1 mardi soir au stade Vélodrome contre Tottenham. Un deuxième but inscrit par le franco danois Højbjerg à la 94e minute, tout au bout du temps additionnel, alors que Sead Kolasinac venait de dilapider toutes les chances de l’OM en piquant trop une tête qui semblait pourtant immanquable (88e).









Pas de Ligue des champions pour les Marseillais, donc, mais pas de Ligue Europa non plus. S’ils n’avaient pas encaissé cette attaque éclair menée par Harry Kane en toute fin de match, les hommes d’Igor Tudor pouvaient être reversés en C3, à la faveur de la victoire de Francfort contre le Sporting Portugal, dans l’autre match du groupe (1-2).

« On n’a pas eu l’info »

Sauf que, tenez-vous bien, les joueurs de l’OM n’étaient pas au courant ! Aussi incroyable que cela puisse paraître pour une qualification en Coupe d’Europe qui se chiffre à plusieurs millions d’euros et quelques points à l’indice UEFA, Mattéo Guendouzi l’a reconnu en premier en zone mixte.

« Il y a un manque de communication, un manque d’expérience, sur cette fin de match, on le regrette », a débuté le milieu de terrain, avant de détailler : « Il y a eu une incompréhension et c’est ce qui fait qu’on se prend ce deuxième but. Si on le savait, on ne serait pas parti autant à l’abordage, on aurait gardé notre ligne défensive. Ce soir on s’est tous mis des bâtons dans les roues. »

Quelques minutes plus tard, Amine Harit y allait avec des mots un peu plus durs, à la hauteur de la déception des Marseillais :

« C’est une erreur qui fait mal. On était concentré sur le terrain et on ne savait pas ce qu’il se passait sur l’autre match. On n’a pas eu l’info, on ne va pas se tirer les uns sur les autres, mais c’est un problème de communication flagrant. Mais vous dire que je ne suis pas dégoûté que cette info ne soit pas remontée sur le terrain, ce serait vous mentir. »

« Compliqué pour les joueurs de nous entendre »

Interrogé sur cette absence d’information auprès de ses joueurs en conférence de presse, Igor Tudor a invoqué l’ambiance du stade Vélodrome. « Moi je donnais le conseil aux joueurs de rester là, de ne pas trop aller vers l’avant et de rester équilibrés. Mais il y avait beaucoup de bruit et c’était compliqué pour eux de nous entendre et c’est pour ça qu’ils ont poussé », a-t-il tenté comme explication, elle aussi difficile à entendre quand on voit comme le Vélodrome a poussé ses joueurs.

En ne tentant pas le tout pour le tout, certains auraient reproché une certaine frilosité aux Marseillais puisque la victoire était nécessaire pour atteindre les huitièmes de finale. Mais cette défaite, et encore plus son scénario, sont « une énorme déception pour tous les joueurs, tout le club », selon Mattéo Guendouzi, et noircissent un peu plus le tableau d’une période bien sombre pour Igor Tudor et ses joueurs.

De quoi tout voir en noir. « C’est souvent qu’on mérite de marquer ce 2e ou 3e but, de gagner, mais on n’arrive pas à le faire. On n’apprend pas assez vite match après match, on continue à faire les mêmes erreurs, alors qu’on a un bel effectif », a regretté Mattéo Guendouzi. Chargé à demi-mot par ses joueurs pour ce gâchis de la Ligue Europa, l’entraîneur croate devoir trouver les ressources pour remobiliser ses troupes contre l’ennemi juré lyonnais dès dimanche (21h). Au risque de ne pas vivre le printemps sur le banc de l’OM, comme pour Marseille avec la Coupe d’Europe.