Conte partiro. Tottenham et Antonio Conte se sont séparés d’un « accord mutuel », a annoncé dimanche le club londonien alors que les tensions avec son entraîneur étaient devenues intenables. La séparation paraissait dès lors inévitable. L’Italien sera remplacé par son adjoint, Cristian Stellini, nommé jusqu’à la fin de la saison.

Arrivé en novembre 2021 au club londonien, Conte était sur la sellette après l’élimination en huitième de finale de Ligue des champions et après avoir ouvertement critiqué ses joueurs à la suite d’un match nul (3-3) contre la lanterne rouge Southampton avant la trêve internationale.

La qualif en Ligue des champions comme objectif

Tottenham est actuel quatrième de Premier League mais avec seulement deux points d’avance sur le 5e, Newcastle, qui compte deux matchs en moins dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.

« Il nous reste dix matches de Premier League et nous avons une bataille pour une place en Ligue des champions », a expliqué dans un communiqué le président des Spurs, Daniel Levy. « Il faut nous ressaisir. Chacun doit intensifier (ses efforts) pour s’assurer de la meilleure issue pour notre club et nos loyaux et incroyables supporters », a-t-il ajouté.