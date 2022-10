Qu’on les aime, ces fins de match de malade mental, dans des chocs accrochés de Ligue des champions. On a été gâtés, mercredi soir, entre le scénario ubuesque d’Atlético de Madrid-Bayer Leverkusen (2-2), et un Tottenham-Sporting Lisbonne (1-1) au temps additionnel explosif. Et pour cause, Harry Kane s’est fait refuser le but de la qualification pour un hors-jeu supposé, après une déviation de la tête d’Emerson Royal (1-1, 90e+5).





⚽ Lucas Moura : "C'était la folie, un match incroyable"



Cette décision prise par le VAR, après d’interminables minutes de consultation, a rendu le coach des Spurs Antonio Conte fou furieux, après qu’il ait fêté dans un premier temps ce but comme un dingo. Si bien que l’ancien entraîneur de l’Inter a été exclu, pour ses protestations, par l’arbitre néerlandais Danny Makkiele, et qu’il manquera donc le match décisif à Marseille, mardi prochain.

« Quand on ne voit pas d’honnêteté… »

« Tout le monde est entré sur le terrain, mais c’est moi qu’il a expulsé », a commenté Antonio Conte lors d’une conférence de presse qu’il a expédiée après une seule question. Non sans lâcher quelques tacles appuyés envers le corps arbitral au préalable.

Il y a des moments où il faut être intelligent : là, l’arbitre vient d’annuler un but qui était valable car la déviation était faite en retrait pour Kane… Je trouve qu’on n’a pas beaucoup de chance avec le VAR. J’aimerais voir s’ils prendraient ce genre de décision injuste face à une grosse équipe dans un match important. Cela crée un gros dommage pour le club et j’espère que nos responsables en parleront à qui de droit. Parfois on peut accepter ce type de décision, mais quand on ne voit pas d’honnêteté, on est très fâchés. »





Pas le genre de la maison pourtant pour Antonio Conte, conscient que son groupe devra désormais accrocher au moins un nul, dans un Vélodrome qu’on imagine en furie, pour se hisser en 8es de finale. Il ne sera donc pas aux premières loges pour apprécier l’utilisation du VAR sur ce match déterminant pour l’avenir européen de son équipe.