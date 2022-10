Pièce maîtresse de Jorge Sampaoli la saison passée, le milieu brésilien Gerson a dû se contenter de miettes ou presque depuis cet été avec Igor Tudor, à savoir 523 minutes de jeu cumulées en Ligue 1 et en Ligue des champions. Un déclassement qui interpelle pour cet international brésilien (5 sélections) de 25 ans, et ce dès sa deuxième saison à l’Olympique de Marseille. Laissé sur le banc lors des trois dernières rencontres, l’ancien joueur de Flamengo vit très mal la situation, à en croire son père et conseiller Marcao.

Interviewé par L’Equipe, celui-ci se lâche, et cible évidemment Igor Tudor : « Nous sommes en colère. C’est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C’est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer ».





« S’organiser pour partir dès le prochain mercato »

Etant donné la concurrence qui existe en Seleçao, il est en effet plus qu’improbable que Gerson soit dans la liste de Tite qui sera annoncée le 7 novembre pour ce Mondial au Qatar. Autant dire que Marcao va vite indiquer clairement à Pablo Longoria les envies de départ de son fils, sous contrat au club jusqu’en 2026.

« On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. On va s’organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n’est plus important pour l’OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser », conclut Marcao. Le dossier Gerson, qui avait été recruté en 2021 pour une somme estimée à près de 25 millions d’euros, est donc bien parti pour animer le prochain mercato marseillais.