Sifflé par le Vélodrome alors qu’il n’avait pas encore disputé le moindre match avec sa nouvelle équipe, Igor Tudor a retourné tout le monde en quelques mois et le voilà, après un deuxième succès de rang en Ligue des champions (une première depuis l’invention de l’imprimerie) face au Sporting (2-0), deuxième du groupe, en bonne position pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

« C’est un sentiment fantastique. On a fait un bon match du début à la fin. On mérite totalement les trois points. On a été bons pendant 90 minutes. Je suis fier pour le club et les fans. Maintenant, avec ces six points, on peut commencer à rêver de passer. Il reste encore deux matchs et tout le monde peut passer », a-t-il expliqué en conférence de presse mercredi soir.

« Avec ces six points, la confiance est élevée mais c’était déjà le cas avant, s’est enthousiasmé le coach croate. L’équipe est en forme, dans un bon moment. Hier, plusieurs joueurs sont venus me voir hier pour me dire 'coach, tranquille, on va gagner'. C’est un bon sentiment. Maintenant c’est ouvert, on doit voir match après match, et faire ce qu’il faut. Mais c’est bien d’être dans cette position. »

Marseille à son destin en mains

Interrogé sur la performance d’Amine Harit, monstrueux mercredi au Portugal, Igor Tudor, qu’on dit pourtant avare en compliments, s’est lâché. « Il a été incroyable aujourd’hui, a-t-il déclaré. Je suis très heureux pour lui, c’est un garçon fantastique. Je crois qu’il aime ce genre de foot, qui est parfait pour lui. Quand on attaque, il prend les espaces, il a la qualité pour combiner, faire des une-deux. Pour moi c’est un attaquant complet, de haut niveau. Aujourd’hui il a vraiment fait la différence. »

Dans un groupe encore très ouvert où tout le monde peut encore rêver de qualif', les Marseillais, deuxièmes derrières Tottenham, sont en ballottage favorables, à égalité de points avec le Sporting (mais avec une meilleure différence de buts), mais l’Eintracht Francfort n’est qu’à un petit point derrière. C’est justement chez ces Allemands que la bande à Tudor se déplacera dans 15 jours (26 octobre) en espérant prendre leur revanche après la courte défaite (0-1) au Vélodrome.