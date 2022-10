Des supporteurs du club visiteur interdits de déplacement par arrêté préfectoral, c’est désormais une tradition en Ligue 1. Les fans de l’Olympique de Marseille n’y ont pas coupé, et ne sont pas autorisés à se déplacer au Parc des Princes dimanche, pour le choc face au PSG.





Dans un communiqué publié ce mercredi, l’OM a exprimé « sa profonde déception » et s’est dit « convaincu qu’un déplacement encadré et bien organisé présente moins de risque qu’une interdiction pure et dure, qui pourrait conduire certains supporteurs à se déplacer de leur côté ».

Habile jeu de mots

Le club phocéen a trouvé une manière très symbolique de faire voyager ses soutiens provençaux dans la capitale, avec un badge sur le maillot. Le texte : « comme un seul [h] OM [me] », habile de jeu de mots « pour symboliser l’unité et le lien puissant entre le club et ses supporteurs ». C’est le geste qui compte.