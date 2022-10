Au stade Vélodrome,

Un Dimitri Payet aux sentiments partagés. Samedi après-midi, face à l’AC Ajaccio, dernier de Ligue 1, les joueurs d’Igor Tudor n’ont pas traîné à ouvrir le score, grâce à un penalty rapidement transformé par le numéro 10 (13e). Le milieu de l’Olympique de Marseille est ainsi devenu le premier joueur de Ligue 1 à totaliser 100 buts et 100 passes décisives, grâce à son penalty inscrit tôt dans la partie.









« Ça fait un moment que j’y pense, et malheureusement je n’ai pas pu le faire en fin de saison dernière parce que j’étais blessé. Aujourd’hui c’est arrivé, je suis content et fier, parce que je suis le premier à le faire. C’est une trace que je pourrais laisser dans ce championnat. C’était un objectif personnel, donc je suis content de l’avoir fait parce que ça marque un cap important dans une carrière », a savouré Dimitri Payet.

« Du mal à expliquer ce qu’il s’est passé »

Malgré ce record historique, le Réunionnais était en « colère », « parce qu’on mène 1-0 à domicile, la route était tracée pour une belle après-midi mais on arrive à se faire surprendre ». Car paradoxalement, cette ouverture du score de Dimitri Payet a coïncidé avec le délitement progressif de son équipe, « c’est vraiment le but qui a changé le match », a même souligné Igor Tudor : « On pensait peut-être qu’on allait en mettre 2 ou 3 ». Sauf que les Marseillais se sont fait endormir par des Ajacciens, qui ont fait un « match parfait », toujours selon l’entraîneur de l’OM, et c’est l’inverse qui s’est finalement produit. D’abord par l’égalisation, contre le cours du jeu de Moussiti (25e). Avant une nouvelle bourde de Leo Baleri, qui a trompé Ruben Blanco, titularisé à la place de Pau Lopez, en voulant dégager son camp sur un centre assez anodin (47e).

Sans que jamais, on ne sente les Marseillais capables de revenir. « C’est vrai que j’ai du mal à expliquer ce qu’il s’est passé. On a joué que 15 minutes. On a bien commencé, avec le bon état d’esprit. Mais après le but on a changé d’énergie, on a baissé notre niveau. On a encaissé ce but et on a eu du mal à réagir jusqu’à la fin du match », a regretté Igor Tudor.

Dimitri Payet « espère que ce n’est qu’un accident »

Si Olivier Pantaloni, l’entraîneur de l’AC Ajaccio à évoquer « peut être un peu trop de confiance face au dernier du championnat », de la part de l’OM, le Croate a, lui, balayé cette idée : « Il n’y avait pas la décision de gagner le match, même de la part des remplaçants. Il faut toujours l’avoir, même quand on joue mal. »

Cette défaite marque clairement un coup d’arrêt pour l’OM, la première de la saison en championnat. Dimitri Payet « espère que ce n’est qu’un accident. On a un beau parcours depuis le début de saison, ce serait dommage de tout jeter après une défaite. Mais celle-ci est dure à digérer ». Et justement gare à l’indigestion, parce que les hommes d’Igor Tudor vont jouer un match presque aussi capital que celui de mardi dernier contre le Sporting Portugal, mais à Lisbonne cette fois, dès mardi.