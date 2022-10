La victoire a parfois un coût. Après le match remporté 3-2 face à Aston Villa en mai dernier, des supporteurs de Manchester City avaient envahi la pelouse pour célébrer le titre de Premier League, obtenu avec un point d’avance sur Liverpool. Mais la fête avait dégénéré : le gardien de but d’Aston Villa, Robin Olsen, avait été agressé et un des buts s’était effondré sous le poids des spectateurs.

Le club mancunien a été reconnu coupable par la FA d’avoir « manqué de s’assurer que les spectateurs se conduisent de manière ordonnée et s’abstiennent de recourir à un comportement menaçant et violent tout en envahissant la pelouse après le coup de sifflet final ». Une amende de 260.000 livres (295.000 euros) et un avertissement ont été infligés à Manchester City.

Un phénomène global

Plusieurs terrains de football en Angleterre avaient été envahis dans les dernières semaines de la saison 2021-2022. Everton a écopé le mois dernier d’une amende de 300.000 livres pour des faits similaires. Une étude publiée fin septembre par le ministère britannique de l’Intérieur a montré que les interpellations en marge de rencontres de football en Angleterre et au pays de Galles ont atteint la saison passée un niveau sans précédent depuis huit ans.









Au total, toutes divisions confondues, les autorités policières britanniques ont comptabilisé 441 matchs ayant donné lieu à des envahissements de terrain, en hausse de 127 % par rapport à la saison 2018-2019, la dernière avant l’apparition du coronavirus et ses conséquences sur la vie sociale.