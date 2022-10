Après le drame survenu dans un stade de foot en Inde qui a causé la mort de 131 personnes, c’est au tour de l’Argentine d’être en deuil. En effet, un supporteur du club de Gimnasia y Esgrima La Plata âgé de 57 ans est mort au cours d’affrontements et de mouvement de foules pendant un match de championnat d’Argentine entre son équipe et celle de Boca Juniors, jeudi, près de Buenos Aires. « Je confirme qu’il y a une personne morte. Cette personne est décédée d’un arrêt cardiaque », a déclaré le ministre de la Sécurité de la province de Buenos Aires, Sergio Berni.

Les affrontements ont commencé à l’extérieur du stade Juan Carmelo Zerillo à La Plata, à environ 50 km au sud de Buenos Aires, où l’équipe de Gimnasia recevait Boca Juniors. La police a fait usage de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogènes pour disperser des supporteurs qui tentaient de pénétrer dans le stade déjà complet.

« Les agissements de la police » au cœur de l’enquête

« Les incidents ont commencé dehors et se sont propagés à l’intérieur. Il y avait environ 10.000 personnes autour du stade qui essayaient d’entrer, certains avec des billets, d’autres sans. Tous voyaient bien que le stade était archi-complet », a expliqué Eduardo Aparicio, le chef de l’agence de prévention des violences dans le sport.

« Tout cela fait l’objet d’une enquête », et notamment « les agissements de la police », a-t-il ajouté après que le match a été arrêté à la 9e minute quand les effets des gaz lacrymogènes sont arrivés à l’intérieur du stade. « L’air est devenu irrespirable. La situation est devenue hors de contrôle et il n’y avait plus de garanties de sécurité », a raconté l’arbitre, Hernan Mastrangelo.

Un caméraman touché par une balle en caoutchouc

Une partie du public a alors envahi la pelouse à la recherche d’air frais, les portes du stade ayant été fermées par la police pour empêcher toute entrée en force. Selon les médias locaux, plusieurs dizaines de spectateurs ont dû être transportées à l’hôpital en raison des effets des gaz. Un caméraman d’une chaîne sportive a par ailleurs été atteint par une balle en caoutchouc.

La rencontre était la plus importante de la 23e journée du championnat d’Argentine. Il s’agissait de la dernière occasion pour Gimnasia de rester dans la course pour le titre, tandis que Boca Juniors cherchait à se hisser à la première place. « Ce qui allait être une fête termine comme ça. Ce qui s’est passé nous fait mal à tous, c’est terrible », a déclaré aux journalistes le directeur technique de Boca Juniors, Hugo Ibarra.