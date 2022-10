Après avoir aidé l’Olympique de Marseille à se qualifier en Ligue des champions, Amine Harit sera-t-il celui qui permettra à son club d’atteindre les huitièmes de finale ? Le milieu offensif a été l’un des artisans de la première victoire de l’OM en C1 cette saison, avec un but et une passe décisive lors de la victoire contre le Sporting (4-1), mardi dernier. Les supporteurs olympiens espèrent le voir reproduire la même performance ce mercredi (21h) dans un match retour presque aussi décisif que l’aller, pour la suite des Marseillais dans cette C1.

Impensable pour Igor Tudor, l’entraîneur de l’OM, à encore quelques heures de la fin du dernier mercato, puisqu’il ne savait tout simplement pas qui était Amine Harit. « C’est vrai qu’il est arrivé tard, et j’en suis désolé parce que je ne le connaissais pas, honnêtement. Mais quand je l’ai vu en vrai sur le terrain, j’ai vu que c’était un joueur fort. Je suis content qu’il soit avec nous parce que c’est un joueur important », a admis Igor Tudor, un peu plus d’un mois après l’arrivée de dernière minute d’Amine Harit.









« L’homme des derniers moments »

L’international marocain est devenu à Marseille « l’homme des derniers moments », comme l’avait présenté Pablo Longoria lors de son retour le dernier jour du mercato. Durant un « été un peu mouvementé », passé entre amis, et en famille, tout en se préparant pour cette nouvelle saison, Amine Harit a même refusé deux offres dans l’attente d’un signe de Pablo Longoria.

« Je savais ce que je voulais, j’ai pris le risque d’attendre et des fois ça paye. J’ai pris un risque oui et non, j’avais eu une discussion avec le président avant la fin de saison dernière, il sait que j’ai qu’une parole. On s’est dit des choses, et elles ont été respectées », s’était satisfait le joueur lors de son retour à Marseille.

La relation avec son président semble d’ailleurs dépasser le seul cadre du foot. « La dernière conversation avec Amine a été l’un des plus grands moments de satisfaction dans ma carrière de dirigeant. Ce qu’on apprécie d’Amine, au-delà de ses qualités, c’est la personne. La saison dernière il y a eu des hauts et des bas. Je tiens à souligner comment il a travaillé jour après jour, sans mauvaises paroles. Finalement le travail a payé. C’est quelqu’un de positif, de très aimé par le groupe », a souligné Pablo Longoria, qu’on connaît pour son art du story-telling, quitte à en rajouter un peu. Mais il est vrai que le président olympien n’avait pas hésité à demander à son ancien entraîneur, Jorge Sampaoli, de lui donner sa chance la saison dernière, quand Harit était à la cave.

Le successeur de Payet ?

L’international marocain rend bien la confiance de son président. Au point d’être décisif en Ligue des champions et de progressivement prendre la place de Dimitri Payet dans le onze titulaire. Le numéro dix estimait d’ailleurs que le marocain était le plus à même de lui succéder dans le jeu marseillais. « Les mots qu’il avait pu avoir m’avaient touché, surtout au vu de sa carrière et de ce qu’il représente à l’OM. Je me sens prêt à le remplacer mais il n’est pas encore parti. Je suis là pour apprendre de lui, et si j’ai la chance de lui ressembler dans les prochaines années, ce serait magnifique. J’ai un caractère, c’est important pour être un joueur de l’OM, mais je ne suis pas là pour me projeter sur les 10 prochaines années », avait-il prévenu.

Face au déclassement progressif de Dimitri Payet et « un jeu plus direct » prôné par Igor Tudor cette saison, Amine Harit a clairement l'opportunité de montrer ce qu’il sait faire et d’être « plus décisif », son objectif. Sa bonne période lui a d'ailleurs permis de retrouver la sélection marocaine lors des deux derniers rassemblements internationaux. Amine Harit a toutes les chances de disputer la prochaine coupe du Monde, la deuxième de sa carrière, après avoir loupé la CAN 2019 et 2022. Un retour de hype improbable pour un joueur autrefois catalogué ingérable pour ses frasques extrasportives.