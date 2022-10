8h00 : Hello hello et bienvenue sur 20 Minutes en ce samedi qui marque le début des vacances de la Toussaint. Nous sommes ensemble pour suivre le match de la 12e journée de Ligue 1 entre l’OM et le RC Lens, dont le coup d’envoi sera donné à 21h. Les Marseillais, qui ont enfin pu disposer d’une semaine de repos dans leur calendrier ultra-chargé, veulent retrouver le podium en battant un adversaire direct du haut du classement. Les Lensois espèrent, eux, rééditer leur exploit de la saison dernière, lorsqu’ils avaient battu l’OM 3 buts à 2, dans un match dont on se souvient encore. Celui-ci pourrait de nouveau marquer un tournant dans la saison des deux clubs.

» Rendez-vous aux alentours de 20h30 pour suivre ce match ensemble