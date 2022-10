Au stade Vélodrome,

« Le foot n’est pas toujours juste ». C’est l’enseignement tiré par l’Olympique de Marseille et son entraîneur Igor Tudor après leur défaite 1 but à 0 sur la pelouse du stade Vélodrome, samedi soir contre le RC Lens. Effectivement, les Marseillais méritaient de gagner, mais ils ne sont jamais parvenus à marquer.









L’OM avait pourtant mis une intensité incroyable en début de match, et notamment défensive, en étouffant les Lensois. La paire du milieu, Rongier et Veretout, a été excellente dans l’impact, en récupérant un nombre incroyable de ballons. Alexis Sanchez a été très bon dans ses contrôles, sa conservation de balle, et son orientation du jeu et Pau Lopez a été solide quand il le fallait. Mais encore une fois, les Marseillais ne sont jamais parvenus à marquer.

Manque d’efficacité

« On n’a pas eu d’efficacité et c’est ce qui a primé ce soir. Ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions, une frappe de loin contrée », a regretté Mattéo Guendouzi. Effectivement il n’a fallu qu’une frappe de Pereira Da Costa de l’extérieur de la surface, contrée par Leo Balerdi avant d’aller se loger sous la barre de Pau Lopez, pour offrir la victoire aux Lensois (78e).

Une défaite dure à encaisser par les Marseillais, abattus et le regard dans le vide au coup de sifflet final. « Je vais vous dire ce que j’ai dit à mes joueurs que j’ai vu tristes dans le vestiaire. Ils ne doivent pas l’être parce qu’on a réussi l’un de nos trois meilleurs matchs de la saison. Mais le foot n’est pas toujours juste, et si une équipe méritait la victoire ce soir, c’est la nôtre », a préféré positiver Igor Tudor, aussi prolixe en conférence de presse que ses joueurs ont été efficaces sur le terrain.

« En jouant comme ça, ils vont en gagner beaucoup »

L’entraîneur croate a esquivé toutes les questions sur cette fameuse inefficacité offensive, préférant retenir le contenu plus que le résultat : « Si on jouait tous les matchs de la même façon qu’on a joué ce soir, on gagnerait tous les dimanches. Tout ce qu’on a fait ce soir doit être le point de départ pour gagner ». Un avis partagé par son milieu de terrain, Mattéo Guendouzi, « pas inquiet, si on avait fait un match catastrophique ça pourrait l’être pour la suite, mais on a fait une belle performance », et par Franck Haise, l’entraîneur de Lens : « Je suis d’accord avec Tudor. En jouant comme ça, ils vont en gagner beaucoup. »

Une belle performance dans le jeu, à rééditer en ligue des Champions dès mercredi, pour un match capital pour la qualification en huitièmes de finale. Mais avec la réussite cette fois. Histoire de vite oublier cette troisième défaite de suite en Ligue 1, qui peut faire dégringoler les Marseillais à la 6e place en cas de victoires de Rennes et Monaco.