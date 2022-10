Après la refonte du secteur sportif lors de l’intersaison, Pablo Longoria entame celle de la partie administrative de l’Olympique de Marseille. Le président du club, chargé d’économiser 19 millions d’euros dans ce secteur par le propriétaire Frank McCourt, va trancher dans le vif et plusieurs directeurs sont menacés. Selon l’Equipe, Jacques Cardoze, en charge de la communication du club, et son homologue de la partie juridique, Alexandre Mialhe, sont dans l’œil du cyclone.

Une enquête ouverte par le CSE

Le directeur de la communication, pourtant arrivé il y a un an et demi, payerait sa trop grande liberté de parole, même si des choses plus futiles lui sont reprochées. Au point de se mettre en arrêt maladie après avoir reçu du service des ressources humaines une lettre pour un entretien préalable à une sanction. Alexandre Mialhe, déjà au club sous Vincent Labrune, puis Jacques-Henri Eyraud, aurait lui été désigné comme le responsable du transfert de Pape Gueye, pour lequel l’OM est toujours sous le coup d’une interdiction de recrutement. Elodie Malatrait, directrice adjointe de la communication serait également visée dans un climat de chasse à la taupe mené par Javier Ribalta.

Cette refonte, déjà entamée avec l’arrivée de l’Espagnol en tant que directeur du football, et du nouveau directeur du centre de formation, Marco Otero, se ferait dans un climat très tendu. Une enquête a été ouverte sur la santé et les conditions de vie au travail lors de la dernière réunion du CSE, le 21 septembre.