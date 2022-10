Après une fin de match complètement folle, l’Atlético Madrid n’a pu faire mieux qu’un match nul contre le Bayer Leverkusen (2-2) à domicile, un match nul synonyme d’élimination de la Ligue des champions pour les Colchoneros.

Alors que l’arbitre français de la rencontre Clément Turpin avait sifflé la fin de la rencontre sur un score de parité (2-2), il a été rappelé par l’assistance vidéo pour une main d’un joueur de Leverkusen, et a accordé un pénalty à l’Atlético.





Pour le plaisir, la fin de match complètement folle entre l'Atletico Madrid et Leverkusen, avec les commentaires en espagnol d'Univision USA pic.twitter.com/koKW3r5Y9P — Philippe Berry (@ptiberry) October 27, 2022



Trois minutes plus tard, Yannick Carrasco n’a toutefois pas eu les nerfs assez solides, et a vu son penalty arrêté par le gardien de Lukas Hradecky. La tête de Saul Niguez dans la foulée a atterri sur la barre transversale, et le tir de Reinildo a été dévié par… Carrasco alors que la balle prenait le chemin des filets.

Un seul club espagnol, une première depuis plus de 20 ans

Avec ce résultat, l’Atlético peut encore se qualifier pour la Ligue Europa à condition de faire mieux que le Bayer lors de la dernière journée.

Déjà éliminé de la Ligue des champions au coup d’envoi après la victoire de l’Inter Milan 4-0 sur le Viktoria Plzen en début de soirée, le FC Barcelone a, de son côté, encore été corrigé 3-0 par le Bayern Munich mercredi, et se tourne tristement vers la Ligue Europa.

C’était un match pour l’honneur… Et même ça, ils l’ont perdu. Malgré les encouragements permanents de leurs supporters, venus en nombre les soutenir au Camp Nou (84.016 personnes), les Catalans n’ont même pas réussi à sauver les apparences face à l’ogre allemand, triple fossoyeur du Barça en 2020, 2021 et 2022. « Un désastre », a déploré Pedri après la rencontre.

Il n’y aura donc qu’un seul club espagnol (le Real Madrid) en 8es de finale de la C1, une première depuis la saison 1998/99.