Francfort - OM EN DIRECT : Joie de (très) courte durée pour l'OM qui prend un pion de Kolo Muani... Suivez le match avec nous

: Salut les fadas et bienvenue chez vous pour ce livre entre l'Eintracht Francfort et l'OM. Franchement, qui aurait misé sur le fait que les Marseillais seraient encore en course pour la qualif après le début de campagne cata' dans cette Ligue des champions ? Pas grand monde, on est d'accord. Et pourtant, les hommes de Tudor se sont refait (deux fois) la cerise face au Sporting et les voilà désormais deuxièmes du groupe D, avec leur destin en mains à deux journées de la fin.

>> Rendez-vous dès 20h30 pour suivre l'avant-match tous ensemble