Après avoir sans doute imaginé le pire, mercredi soir au coup de sifflet final à Francfort (2-1), les Marseillais sont désormais certains d’une chose : ils ont leur destin entre les mains/pieds pour le dernier match de groupe de Ligue des champions, le mardi 1er novembre (21 heures) contre Tottenham. Si Igor Tudor a regretté mercredi, à raison, « le manque de tranchant défensif au début » de la rencontre en Allemagne (l’excellent Kamada a trouvé la faille dès la 3e minute de jeu), il s’est vite projeté sur la suite.





« On a cette finale dans six jours, il ne faut pas trop se prendre la tête, indique l’entraîneur croate de l’OM. Ce sera le match de l’année. Pour les supporteurs, ce sera beau. Vu comment on a joué jusque-là, on mériterait de gagner. La façon dont on a bousculé toutes ces équipes me rend fier. » Malgré leur actuelle dernière place (avec 6 points), les partenaires de Valentin Rongier maîtrisent donc leur sort, car ils ne comptent que 2 points de retard sur Tottenham (1er), et 1 sur le tandem Sporting-Francfort. Voici donc les trois scénarios possibles selon le résultat de mardi prochain au stade Vélodrome.

Si l’OM l’emporte : Les Marseillais seront qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des champions, quoi qu’il se passe lors de Sporting-Francfort. En cas de nul entre ces deux équipes dans le même temps à Lisbonne, l’OM finirait même première de son groupe. Une issue qui était sacrément inespérée après les deux premières défaites.

Si l'OM concède le nul face à Tottenham : Il pourra simplement être reversé en Ligue Europa, si (et seulement si) Francfort l'emporte sur la pelouse du Sporting. En effet, les Marseillais ont le goal-average particulier en leur faveur par rapport aux Portugais (2 victoires), mais pas par rapport aux Allemands (2 défaites).

Si l'OM s'incline contre les Spurs : Cela signifierait évidemment la fin totale de l'aventure européenne cette saison.

Aussi limpide que la perspective de voir une nouvelle fois Dimitri Payet et Gerson passer 90 minutes sur le banc de touche contre Tottenham cette affaire, non ?