Sur le papier, une équipe notamment composée de Simakan, Badiashile, Koné, Adli, Cherki et Le Fée a quand même de la gueule. Mais les Bleuets de Sylvain Ripoll ont pu constater, en amical samedi à Leicester, ce qui les séparait des sélections favorites au prochain Euro, qui aura lieu du 21 juin au 8 juillet en Roumanie et en Géorgie. Dans le coup jusqu’à la 49e minute de jeu (0-0), cette équipe de France Espoirs s’est ensuite fracassée de manière spectaculaire sur l’obstacle anglais.





Le gardien lillois Lucas Chevalier a en effet concédé quatre buts en 36 minutes en seconde période, dans le sillage du Gunner Emile Smith-Rowe (1-0, 50e). Le sélectionneur tricolore était bien conscient qu’il s’agissait plus qu’un coup d’arrêt, après une série de quatorze matchs sans défaite face à une adversité nettement moindre lors des qualifications.









« C’est une bonne claque, qui nous rappelle qu’un match, ça se joue 90 minutes, a glissé Sylvain Ripoll. On ne peut pas s’oublier comme on l’a fait pendant un quart d’heure. On s’est autodétruit sur ce match-là parce que la première période était plutôt intéressante. La deuxième n’est juste pas acceptable : démarrer avec autant de mollesse et d’approximations techniques. Mais parfois les claques permettent de rebondir », Dès mardi (18h30 à Vannes) pour un dernier test avant l’Euro contre l’Espagne, un autre sérieux prétendant à la conquête du Graal continental de la catégorie Espoirs ?