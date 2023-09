Au Parc des Princes,

Après un été entier passé à jouer au roi du silence, quand bien même il a encore préempté toutes les unes des journaux sportifs durant près de deux mois, et maintenant que ce fichu mercato est terminé, Kylian Mbappé va enfin pouvoir faire ce qu’il fait le mieux : jouer au ballon, enfiler les pions et faire fermer des bouches. S’il a déjà commencé à le faire avec le PSG (3 buts en deux matchs), c’est désormais sous le maillot de l’équipe de France que le king de Bondy est attendu de pied ferme, avec deux matchs contre l’Irlande (au Parc des Princes, jeudi, en éliminatoires de l’Euro 2024) et en Allemagne (le 12 septembre en match amical).

En parlant de bouche, la sienne cette fois-ci, tout le monde s’attendait à ce qu’il l’ouvre enfin, lui qui n’a pas pris une seule fois la parole officiellement depuis le mois de juin dernier, à l’occasion d’un déplacement des Bleus à Gibraltar, à une époque déjà lointaine où la révélation de sa fameuse lettre, dans laquelle il signifiait au PSG son intention de ne pas prolonger, agitait l’actualité. Autant dire qu’en cette veille de France-Irlande, comme il était de coutume avec l’ancien capitaine Hugo Lloris, le nouveau boss était, si ce n’est attendu, du moins espéré, en conférence de presse d’avant-match. Raté. A la place, c’est son bras droit Antoine Griezmann qui est venu faire le sale boulot face à la presse. Interrogé sur l’absence du capitaine, le Madrilène a adroitement évacué la question. « En conférence de presse, ça dépend de ce que veut le coach, moi je suis dispo. Peu importe ! ».

Mbappé zappe la conf d’avant-match

Peu importe, peut être, il n’empêche que l’on aurait bien aimé que le ministre de la jeunesse et des Sports vienne mettre fin à trois mois de motus et bouche cousue. D’autant qu’à Gibraltar, en plein début de tempête, le « Kyks » avait annoncé qu’il n’était pas du genre à esquiver la meute. « J’ai une responsabilité en tant que capitaine de l’équipe de France. Ce ne sont pas quelques bruits à l’extérieur qui vont me faire fuir mes responsabilités de capitaine, confiait alors l’attaquant parisien. Je suis là. Je ne serai pas toujours là. Aujourd’hui c’était important d’être là pour éviter qu’il y ait une interprétation de fuite ou de peur. Ce n’est pas du tout mon tempérament. »

🇫🇷🎙 Deschamps explique l'absence de Mbappé en conférence de presse !



On a donc posé la question à Didier Deschamps. « Il n’y a aucune obligation que ce soit toujours le capitaine qui soit là, a répondu le sélectionneur. Dans la réflexion que je peux avoir, il y a l’intérêt de l’équipe de France. Je sais très bien que vous portez beaucoup d’intérêt à Kylian. Je ne pense pas qu’il y aurait eu beaucoup de questions sur le match contre l’Irlande s’il avait été là. Je mets devant l’intérêt collectif. J’espère que ça s’est bien passé avec Antoine, même si vous arrivez quand même à poser des questions sur Kylian. Kylian va très bien, il a repris avec son club, en enchaînant les matchs. Il est bien physiquement et moralement, il est là avec son statut de capitaine. » Un statut de capitaine, des ambitions nouvelles et une saison qui s’annonce aussi palpitante que cruciale dans la carrière du garçon, pour plusieurs raisons. On fait le point.

Une quête de la C1 avec ses nouveaux copains

Beaucoup de monde a vu dans son intention de ne pas activer son année optionnelle avec le PSG, et ce afin de rejoindre, libre, le Real Madrid l’été prochain, comme une tactique pour forcer son départ du PSG dès que possible. Il n’en fut rien. On le disait mécontent du mercato de l’été 2022, on l’imagine bien plus satisfait du dernier opus, avec les arrivées de ses potes Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. Après avoir réussi à mettre ce qui restait du clan des Sudam' dans une malle direction l’étranger, Mbappé semble avoir été entendu en haut lieu, il va donc pouvoir pleinement se consacrer à remettre Paris sur la carte des grands clubs européens, voire de lui offrir la première Ligue des champions de son histoire. S’il veut vraiment aller à Madrid l’été prochain, sachant qu’il rêve de quitter Paname en légende, c’est le moment ou jamais et il sera très, très attendu par le peuple Rouge et Bleu.

Un Euro à conquérir après les déceptions de 2021 et 2022

On se souvient encore de la tête qu’il tirait au moment de monter sur l’estrade pour récupérer la médaille en chocolat, à Doha, quelques minutes après la défaite des Bleus en finale du Mondial face à l’Argentine. Lui aussi, certainement. Par chance, le prochain événement d’envergure arrive à pleine balle. Pour cela, encore faut-il se qualifier pour l’Euro 2024, comme nous l’a encore rappelé Deschamps jeudi en conf. Mais, partant du principe que les Bleus y seront – car ils y seront, Didier, toi-même tu sais – il y a des chances qu’on retrouve un Kylian Mbappé plus revanchard que jamais, porté par sa responsabilité nouvelle de capitaine, et le souvenir là aussi douloureux de son péno manqué face à la Suisse lors du dernier championnat d’Europe 2021. Tous les ingrédients sont réunis pour que Kyky et sa bande envoient du lourd en Allemagne l’été prochain.

Le nouveau capitaine des Bleus a faim de revanche après la défaite en finale de la Coupe du monde au Qatar. - Franck Fife / AFP

Un ballon d’Or à aller chercher

Avec des « si » on pourrait mettre Paris (et donc Mbappé) en bouteille, ça va, on le sait. Mais si les deux précédents points venaient à sourire à Mbappé et ses équipes, le garçon y serait forcément pour quelque chose, et il pourrait donc (enfin) véritablement postuler au ballon d’Or 2024. Pour celui de cette année, on oublie, il est promis à son ancien coéquipier au PSG Léo Messi, vainqueur de la Coupe du monde à son nez et à sa barbe. Mine de rien, il aura alors 26 ans. Dans les plans qu’il se faisait dans sa tête le soir, avant d’éteindre sa lampe de chevet, le petit Mbappé imaginait sûrement mettre moins de temps que ça pour devenir le numero uno. Sans dire que le temps presse, le numéro 10 des Bleus n’a pas non plus toute la vie devant lui. Tic-tac, tic-tac (again).

Une réputation à soigner (comme tous les ans)

Bon, pour ce qui est de ce point, on écrit la même chose tous les ans, on ne va donc pas y passer trois plombes. Après chaque départ avorté vers le Real, Mbappé provoque les courroux des supporteurs parisiens et madrilènes. Et à chaque fois, que ce soit côté PSG - avec des supporters qui oublient ses envies d’infidélité à la première accélération foudroyante –, ou du côté Casa Blanca – avec des fans qui lui pardonnent bien vite son retard et se mettent à genoux devant lui chaque été – le « Kyks » parvient toujours à retomber sur ses pattes. Cette année encore, foi de connaisseur, il en sera de même. Le Parc lui a déjà tressé des louanges la semaine dernière contre Lens, et on parie notre bas de laine que les Merengues en feront de même l’été prochain.

Bonus track : La médaille d’or aux JO avec son pote Titi Henry

Mbappé est un homme overbooké et, malgré les nombreux défis qui l’attendent et qu’on vient de lister, le Français ne semble pas décidé à tirer un trait sur une participation aux JO 2024, chez lui, à Paris. Encore moins maintenant que Thierry Henry est dans la place. Reste à savoir si, avec la saison de fou qui l’attend, avec l’Euro allemand en point d’orgue, il aura les cannes (et le feu vert de son club) pour en être. S’il reste à Paris, il l’obtiendra, comme il a toujours tout obtenu. S’il signe à Madrid, on fait confiance à sa maman et conseillère pour glisser une clause JO en plus des 98.673 autres dans son contrat de roi du pétrole.