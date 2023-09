Tic-tac, tic-tac, tic-tac… Derrière leur ordinateur, à quelques heures de la fermeture officielle du marché des transferts, ce vendredi soir à 23h59, les créateurs du compte PSG Community seraient-ils en train de fumer un barreau de chaise, les doigts de pied en éventail, le champagne au frais, en attendant que leur scoop sur la vente de Kylian Mbappé au Real Madrid pour un montant record de 250 millions ne soit officialisé ?

Ou sont-ils plutôt en train de réfléchir aux noms d’emprunt qu’ils vont se choisir avant d’embarquer sur le vol Paris-Guadalajara de 22h50 pour fuir le gegenpressing qu’ils risquent de se manger si leur prophétie venait à ne pas se réaliser, ce qui semble à l’heure actuelle le scénario (de loin) le plus probable ? On aurait aimé leur poser la question mais ceux-ci n’ont pas donné suite à notre demande.

Le cas d’école PSG Community

Cet été, le feuilleton Mbappé au Real Madrid aura été principalement alimenté, non pas par une presse madrilène convaincue depuis plusieurs semaines maintenant que le transfert n’aura pas lieu et pour une fois pleine d’humilité, mais par le compte Twitter de PSG Community (et certains autres comptes espagnols), qui a annoncé dès le 22 juin que c’était « TERMINÉ ! » entre le Kyks et Paname et qu’un accord était scellé entre Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Perez. Une information étonnante qui n’aura jamais trouvé le moindre écho dans la presse sportive française la mieux informée au sujet du PSG, L’Equipe, Le Parisien ou RMC, mais qui n’a pas empêché nos mercatix en herbes de rester droit dans leur botte jusqu’à aujourd’hui, en dépit de toute logique.

🚨🚨🚨EXCLU @PSGCOMMUNITY_



Kylian Mbappé et le PSG, c’est TERMINÉ! ❌



L’attaquant va rejoindre le Real Madrid dès cet été. L’Émir et Florentino Perez se sont mis d’accord pour un transfert de 250M€ (dont 50M€ de bonus).



Toutes les infos exclusives: https://t.co/fTyJEHSpRx ◀️ pic.twitter.com/qWbTkvA5LG — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 22, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Alors, délire complotiste, folie des grandeurs, aveuglement total ou immense naïveté de la part de ces garçons sans la moindre expérience dans le « mercato game » ? Probablement un peu de tout ça à la fois. Pour le journaliste de L’Equipe Arnaud Hermant, spécialiste du PSG, qui nous confirme en préambule que « le Real n’a jamais fait d’offre au PSG cet été », leurs justifications ne sont « peut-être qu’une une façon pour eux de se raccrocher aux branches ».

« C’est comme quand on nous dit qu’on fait capoter des transferts quand on les révèle trop tôt. Mais quand un transfert doit se faire, il se fait. Que la révélation médiatique perturbe, c’est envisageable, qu’elle complique le deal, c’est possible aussi, mais cela reste tout de même exceptionnel qu’une info aille jusqu’à faire capoter un transfert », assure-t-il. L’explication la plus probable - et la plus souhaitable pour leur future crédibilité - serait qu’ils se soient fait trimballer par une source en qui ils ont accordé une confiance aveugle, au point de maintenir mordicus qu’eux seuls détenaient la vérité et que les autres médias nous mentaient sur toute la ligne.

Info sourcée vs info recoupée, une différence de taille

Rédacteur en chef de Paris United, l’ancien compte Twitter spécialisé dans le mercato parisien, qui avait annoncé la venue de Neymar en 2017, et qui est devenu depuis un média d’analyse du PSG plus traditionnel, Mouss connaît bien Miloud Kotbi, le fondateur de PSG Community. Sentant le plantage XXL arriver à plein nez, celui-ci a tenté de raisonner son ami au cours de l’été.

« J’ai appelé Miloud au mois d’août pour essayer de le raisonner parce que je savais qu’il n’y avait aucun accord, surtout pas au mois de juin. Mais il était convaincu, il me parlait comme un journaliste, de recoupements d’informations, je lui ai dit ''arrête de te prendre pour un autre, tu ne recoupes rien du tout. T’as cru quelqu’un aveuglément, il va vous amener dans le mur et puis c’est tout''. Il n’a pas voulu m’écouter… Et là ils vont prendre cher et ça m’embête car Miloud est un bon gars ».

S’ils assurent que leur info a été « sourcée » et qu’elle est blindée de tous les côtés, il est aujourd’hui permis d’en douter. Car une info sourcée, au fond, ça ne veut pas dire grand-chose. Arnaud Hermant, qui tient à préciser qu’il n’a rien contre PSG Community (« des gens forts sympathiques ») professe : « La règle du métier c’est d’avoir plusieurs sources qui confirment la première. Or, quand ça concerne un sujet très touchy comme l’avenir de Mbappé, il y a très peu de gens au courant. Il faut donc avoir une confiance absolue en ses sources. Et si ce n’est pas le cas, on peut se retrouver piégé, pris en otage, et on finit par faire des erreurs et écrire des bêtises. » Ou en dire, comme lors d’un space twitter animé par la bande de PSG Community devenu légende courant août, pour la somme d’inepties débitées à la minute. Un extrait, parmi tant d’autres :

Nous, on dérange. La presse ce n’est pas la vérité, la presse n’est plus indépendante. Lisez entre les lignes. Réveillons-nous, on sait très bien qu’on est ma-ni-pu-lés. Il faut qu’il y ait des médias comme le nôtre qui donne l’information juste, la vraie au sens propre du terme. »

Le PSG joue à un jeu dangereux

Si l’on parle aujourd’hui principalement de PSG Community, il ne faudrait pas croire pour autant qu’ils ont le monopole des « vérités vraies » (comme le disaient les Inconnus) des infos mercato sur les réseaux sociaux. De « Sabri Parisien ou rien » à « PSG Inside Actu » en passant par « La Source parisienne », on assiste depuis plusieurs années à une multiplication de ces comptes de supporters se présentant comme les nouveaux chevaliers blancs de l’information.

Paradoxalement, le PSG n’est pas étranger à cela. En choisissant d’accorder des accréditations aux conférences de presse et aux matchs des Rouge et Bleu à ces fans, parfois même en les embauchant (comme Sabri, qui fut rémunéré à hauteur de 1.000 euros par matchs pour gérer le Snapchat du club à sa création) ou en leur offrant des petits cadeaux en nature (maillots, goodies, voyages lors des tournées marketing), pratique désormais courante dans la plupart des grands clubs de foot aux petits soins avec leurs influenceurs, voire en distillant çà et là des bribes d’infos (fausses ou avérées), le PSG a joué avec le feu.

« Quand il était en guerre avec nous et qu’on était boycotté, le PSG a alimenté ces comptes supporters afin de transmettre certaines informations et discréditer les médias comme L’Equipe ou Le Parisien. Il a instrumentalisé des comptes comme ceux-là car ils savaient qu’à travers eux il parlait directement à ses supporters. A l’arrivée, il a contribué au développement de ce phénomène », regrette notre confrère de L’Equipe.

« Certains au club s’adonnent à ce petit jeu-là, c’est indéniable, nous confirme une source bien informée au sein du club parisien. Ils vont même jusqu’à penser qu’ils peuvent renverser totalement la table et se passer de l’influence des médias traditionnels en faisant monter celle de ces médias-supporters. A mon avis c’est une erreur car c’est oublier que tu ne peux pas gérer l’ensemble de ton discours et tes messages à travers ces comptes supporters, gérés par des gens qui n’ont pas toute la rigueur journalistique et les réflexes déontologiques de vos confrères. »

Quelques exceptions au tableau

Il convient cependant, pour finir sur une note positive, de préciser que tous ces nouveaux venus dans le grand jeu du mercato ne sont pas tous (ni tout le temps) à côté de leurs pompes. S’il a lui aussi connu beaucoup de ratés (Zidane et Pogba au PSG), Sabri Parisien ou Rien est le premier en France à avoir annoncé, totalement à contre-courant des infos qui sortaient à ce moment-là, que Mbappé ne signerait pas au Real l’été dernier et prolongerait son contrat à Paris.

« Il a ses entrées au club, il a de vrais relais à l’intérieur, il connaît certains joueurs et je pense qu’il a parfois des infos qui sont crédibles », nous dit un connaisseur sous couvert d’anonymat. « C’est un peu le joujou de Nasser Al-Khelaïfi, dont il est proche », renchérit un autre. Au cours de cette enquête, un autre nom n’a cessé de revenir (en bien) à nos oreilles quand il s’est agi de parler du mercato du PSG. Lui, c’est Djamel. Hasard ou coïncidence, c’est aussi le seul à avoir accepté de nous parler pour nous en dire un peu plus sur sa manière de fonctionner.

Après avoir publié une première information transfert sur Twitter il y a trois ou quatre ans, et voyant que celle-ci avait été confirmée par la suite dans les médias, ce garçon, qui ne souhaite pas donner de détails à son sujet, a décidé de développer son réseau et de mettre ses infos à disposition de sa communauté. Il peut aujourd’hui se targuer - preuves à l’appui sur son fil Twitter – de ne s’être encore jamais trompé sur le moindre scoop, petit ou grand.

Une crédibilité à gagner

« Tu ne peux jamais avoir la certitude que ce qu’on te dit est vrai, donc tu dois recouper le plus possible pour trier et en général c’est très rare que je me fie qu’à une seule personne, ou alors c’est que j’ai une très bonne relation avec celle-ci. Le cas échéant, j’essaye de toujours avoir minimum trois ou quatre confirmations. Pour l’instant ça a plutôt bien marché car je ne me suis encore jamais trompé, mais nul doute que ça arrivera », nous a-t-il répondu par mail, avant de nous donner les clés de sa réussite, lui, le « simple supporteur » qui pèse sur Twitter (41.000 abonnés).

« Sans rentrer dans les détails, je dirais que le monde du foot est très petit. Chaque personne du milieu qui me découvre voit très rapidement que je suis quelqu’un de confiance et que je ne suis pas à la quête du buzz, donc ça aide à forger une relation de confiance. Bâtir une relation de confiance, ça aide à forger des liens avec les gens du milieu et ça change car, dans ce milieu, beaucoup sont à la recherche du buzz et s’ils ont une grosse info, ils vont s’empresser de la sortir même si ça peut créer des problèmes derrière. »

Accusée par la Twittosphère foot d’être dans ce cas de figure au sujet de leur scoop Mbappé, et d'en profiter pour se remplir les poches via la monétisation des posts mise en place par Elon Musk (ce qui reste à prouver tant il faut atteindre des centaines de millions de tweets vus pour espérer amasser ne serait-ce qu’un petit pécule), la bande de PSG Community est sur le point de l’apprendre à ses dépens. A moins qu’ils aient raison et dans ce cas nous nous fouetterons en place publique vendredi soir les coups de 00h01. Dans le cas contraire, ils l’assuraient dans leur Space : « On a les appuis solides, on est passionnés par le métier et par le PSG et on a aucun motif d’abandonner notre projet. On assumera et on sera toujours là pour discuter ». Rendez-vous dans quelques heures pour le verdict final. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.