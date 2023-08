Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), « 20 Minutes » fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Vendredi 25 août

Nous voilà à moins d’une semaine de la fin du mercato estival, et donc de celle du feuilleton Kylian Mbappé. Voilà enfin une certitude ! Mais c’est bien la seule en ce vendredi. Comme depuis l’annonce de la non-prolongation et la mise à l’écart de Mbappé du groupe professionnel du Paris Saint-Germain, on peut lire tout et son contraire sur l’avenir de « Kyky ». Jeudi, ça négociait fort une prolongation entre Nasser et Mbappé, à en croire Sky Sports, sans pour autant trouver d’accord. Ce vendredi, la rumeur d’une prise de parole de l’international tricolore après le choc de cette 3e journée de Ligue 1 entre Paris et le RC Lens, samedi (21 heures), agite la planète football.

« Quand Kylian Mbappé a été réintégré au groupe, dans les discussions qu’on a pu avoir avec certaines personnes plus ou moins proches du dossier, on nous disait qu’il allait se laisser quinze jours avant peut-être de prendre la parole, expliquait récemment le journaliste Bruno Salomon, sur les ondes de France Bleu. On m’avait laissé entendre que ça se ferait autour du match contre Lens, donc on va voir ce qu’il va se passer. »

Du côté de l’Espagne, on imagine même l’annonce d’un départ à cette occasion. On tiendrait donc samedi à 23h30 le signe tant attendu par le Real Madrid ? Si Carlo Ancelotti a répété cette semaine que le mercato du Real était « clos », plusieurs médias espagnols continuent de répéter que Florentino Perez attendrait un ultime geste de Mbappé pour dégainer une offre de dernière minute à hauteur de 150 millions d’euros.

Crédibilité : 60 %. Difficile de croire que le mercato du Real est déjà terminé tant le club aime dégainer des offres de dernière minute. Souvenez-vous par exemple celle pour Eduardo Camavinga, le 31 août 2021. Il est donc certain que Florentino Perez n’hésitera pas à sauter sur l’occasion si elle se présente. Mais c’est bien là toute la question. Kylian Mbappé devrait effectivement prendre la parole dans les jours qui viennent, sans que ce soit forcément juste après PSG-Lens. Pour quelle annonce ? C’est sur ce point qu’il est très difficile de se positionner entre les deux options sur la table : une prolongation ou un départ vers le Real Madrid, sur le gong.

Mbappomètre : Comme pour les thermomètres de notre cher Hexagone, les aiguilles du Mbappomètre de ce vendredi ne savent plus du tout où donner de la tête. Surtout quand on connaît les trois protagonistes de l’affaire : Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Perez. Tout semble encore possible à moins d’une semaine de la fin du mercato, et bien malin est celui capable de dire quel maillot portera Mbappé début septembre.