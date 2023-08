La fédération espagnole de football (RFEF) avait-elle monté de toutes pièces dimanche la version de Jenni Hermoso, victime après la finale de la Coupe du monde féminine à Sydney d’un baiser forcé de Luis Rubiales, le président de la fédé ? Dans le communiqué transmis à la presse par la RFEF, l’attaquante de la Roja épargnait clairement Luis Rubiales, en expliquant qu’il s’agissait « d’un geste mutuel totalement spontané en raison de l’immense joie que procure la victoire en Coupe du monde ». Quelques heures plus tôt, la joueuse avait pourtant glissé en direct sur Instagram « Ça ne m’a pas plu, hein ! » au sujet de ce moment ayant immédiatement été critiqué de toutes parts en Espagne.

Des médias ibériques accréditent en tout cas cette thèse d’un communiqué rédigé par la RFEF sans en consulter Jenni Hermoso, pourtant citée donc. L’ancienne buteuse emblématique du Barça (33 ans) a en tout cas tenu à clarifier mercredi soir sa communication : « Mon syndicat Futpro, en coordination avec mon agence TMJ, se chargent de défendre mes intérêts et sont les interlocuteurs à joindre sur le sujet ».

Or dans un communiqué justement diffusé sur les réseaux sociaux par Futpro, Jenni Hermoso est on ne peut plus claire concernant Luis Rubiales, en réclamant auprès de la RFEF des « mesures exemplaires » à l’encontre de son président. L’attaquante championne du monde et Futpro expliquent « condamner fermement les conduites qui portent atteinte à la dignité des femmes ». Une assemblée générale exceptionnelle a été convoquée « en urgence » par la fédération espagnole pour évoquer vendredi, en présidence de Luis Rubiales, cette immense controverse.