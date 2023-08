La controverse est toujours aussi vive en Espagne, après le baiser sur la bouche imposé par Luis Rubiales à Jenni Hermoso. Et ce d’autant que le média Relevo a partagé lundi une autre vidéo mettant le président de la Fédération espagnole de football (RFEF) dans l’embarras. On y voit le dirigeant en train d’exulter, dimanche après le but victorieux de Carmona en finale de la Coupe du monde féminine contre l’Angleterre (1-0), en se touchant les parties intimes dans la tribune d’honneur de Sydney. Et ce juste à côté de la reine Letizia d’Espagne et sa fille Sofia…

🎥 Los dos planos de la vergüenza.



El gesto obsceno de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, a escasos metros de la Reina Letizia y la Infanta Sofía. pic.twitter.com/39Av7ljGFb — Relevo (@relevo) August 21, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Luis Rubiales n’avait pas besoin de ça pour que sa démission soit réclamée tout en haut du gouvernement espagnol. Ministre du Travail et de l’Economie sociale, et deuxième vice-présidente du gouvernement, Yolanda Diaz a ainsi confié lundi face aux médias réunis au Congrès : « Nous demandons la démission de Rubiales, qui a harcelé et agressé une femme. Ses excuses sont absolument inutiles ».

« Aucune mauvaise intention »

Avant elle, le ministre espagnol de la Culture et des Sports Miquel Iceta avait qualifié ce baiser forcé d'« inacceptable », tout en exigeant « explications et excuses » de la part du président de la RFEF. Celles-ci sont intervenues lundi, sans convaincre donc Yolanda Diaz. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Luis Rubiales a expliqué qu’il avait agi « sans aucune mauvaise intention ».

« Dans un moment de plus en plus fusionnel, sans aucune mauvaise intention, eh bien il s’est passé ce qu’il s’est passé… » Si Jenni Hermoso et sa mère ont tenté de dégonfler la polémique, en évoquant « un geste mutuel d’affection et de gratitude totalement spontané », Luis Rubiales n’est clairement pas sorti d’affaire.