Le football français aura-t-il l’honneur d’avoir un représentant cette saison en Ligue Europa Conférence ? Le Losc ne sera en tout cas fixé que le 31 août, sur la côte Adriatique, et sa qualification pour la phase de poules s’annonce complexe, après son court succès (2-1) jeudi face au modeste club croate de Rijeka. Ce barrage aller d’accession à la Ligue Europa Conférence, qui a vu Rijeka mener au score grâce à Pasalic (0-1, 24e), avant que Zhegrova (1-1, 43e) puis Yoro (2-1, 89e) n'arrachent l’essentiel, n’a d’ailleurs plu ni à l’entraîneur, ni au président du club lillois.

Ceux-ci ont en effet pesté contre l’attitude de leurs joueurs après la rencontre. « Nous avons manqué d’humilité lors de ce match », a d’abord fustigé Paulo Fonseca en conférence de presse, en pointant la faible implication de son groupe sur ce rendez-vous européen déterminant. « Nous n’avons pas assez lutté pour gagner et, honnêtement, je n’aime pas le match que nous avons fait », a poursuivi le coach portugais.

« On n’a pas aimé les attitudes », met en garde Létang

Olivier Létang était sur la même longueur d’onde, et sa simple présence en zone mixte montrait bien qu’il souhaitait faire passer un message au groupe après ce succès court et poussif, également marqué par les blessures de Bafodé Diakité et d’Adam Ounas. « On n’a pas aimé les attitudes, a-t-il calmement pointé. Si on pense que ça va être facile, si on arrive sur le terrain en étant tranquilles, on ne peut pas passer. Est-ce que c’est un problème d’état d’esprit ? On va en parler avec les garçons, mais ça, c’est en interne. »

Auteur d’un début de saison correct, avec quatre points pris en deux journées de Ligue 1, le Losc peut toutefois s’appuyer sur « un groupe qui a quand même de la personnalité », comme a tenu à le souligner le président Létang. Et ce à l’image de Lenny Yoro, buteur décisif jeudi pour le premier match européen de sa prometteuse carrière, à seulement 17 ans.