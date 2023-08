La Fifa était restée étonnamment silencieuse depuis dimanche face au baiser imposé par Luis Rubiales à la joueuse Jenni Hermoso. Mais ce jeudi, l’instance suprême du football indique ouvrir une procédure disciplinaire contre le président de la fédération espagnole, en raison de ce baiser forcé, lors de la cérémonie de la sélection espagnole après sa victoire en finale de la Coupe du monde féminine 2023 à Sydney (Australie).

« Ces faits pourraient constituer une violation des alinéas 1 et 2 de l’article 13 du Code disciplinaire de la Fifa », précise la Fifa, alors que les critiques et appels à la démission se multiplient contre Luis Rubiales, dans le monde politique espagnol comme plus largement dans celui du football.

« Pas un comportement digne d’un président d’une fédération » pour Ancelotti

Consacré à la « discrimination », le texte visé par la Fifa punit notamment le fait de « porter atteinte à la dignité ou l’intégrité » d’une personne « en raison de son sexe » par une suspension « courant sur au moins dix matchs, ou de toute autre mesure disciplinaire appropriée ». Quoi que décide la commission disciplinaire de l’organisation basée à Zurich, elle ne tranchera donc pas le maintien en fonction de Luis Rubiales, qui sera au menu d’une assemblée générale extraordinaire de la fédération espagnole (RFEF) vendredi.

« La Fifa réitère son engagement absolu pour le respect de l’intégrité de toutes et tous, et condamne donc fermement tout comportement allant à l’encontre de cette valeur », ajoute le communiqué de l’instance, à qui le syndicat des joueurs FIFPro réclamait vivement d’ouvrir une enquête mercredi soir. Peu avant le communiqué de la Fifa, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti y est allé lui aussi de son tacle sur Luis Rubiales lors de sa conférence de presse ce jeudi : « Ce n’était pas un comportement digne d’un président d’une fédération ». Selon vous, le dirigeant espagnol de 46 ans résistera-t-il encore plus longtemps à cette vague de critiques que Noël Le Graët ne l’avait fait il y a quelques mois en France ?