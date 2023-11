Drôle de fin d’audition pour Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’Equipe de France a été auditionné jeudi par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur plusieurs sujets. Notamment sur les dysfonctionnements au sein des fédérations sportives, mais aussi sur la crise de gouvernance à la FFF ou le forfait de Karim Benzema lors de la dernière Coupe du monde.

Après plus d’1h30 d’échanges, le sélectionneur a dû répondre à une demande un peu particulière en guise de conclusion. Celle de la députée Horizons de Vendée et présidente de la commission, Béatrice Bellamy : « J’espère que vous garderez un bon souvenir de cette audition. Si c’est le cas, n’hésitez pas à inviter toutes les personnes présentes (dans la salle) au prochain match de l’équipe de France. On se fera un plaisir de venir vous rejoindre. Ce sera un grand plaisir de vous accompagner sur un prochain match. » Une demande surprenante de la part d’une élue, à laquelle le sélectionneur a renvoyé vers « [son] président » sans s’épancher d’avantage.