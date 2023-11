La rencontre prévue samedi après-midi entre Lorient et Lens dans le cadre de la onzième journée de Ligue 1 se tiendra-t-elle ? Le maire de Lorient n’y est en tout cas pas favorable. Après le passage de la tempête Ciaran, qui a fragilisé de nombreux arbres dans la ville aux six ports, Fabrice Loher estime en effet que « ça ne serait pas raisonnable de jouer ». « Ça serait même dangereux », a ajouté l’élu, qui souhaite le report de la rencontre.

Du côté des Merlus, on prépare malgré tout la rencontre face aux Sang et Or, programmée à 17 heures. « Nous ne sommes pas du tout informés d’une possibilité de report », a réagi le directeur du développement du club morbihannais, Emmanuel Robert. « Nous n’avons pas eu d’échange avec la mairie ou la préfecture », a-t-il ajouté, indiquant qu’aucun dégât n’avait été infligé au stade ni à la pelouse. La décision d’un éventuel report en revient désormais à la Ligue de football professionnel.

Le match de Ligue 2 entre Concarneau et Pau, qui doit se dérouler samedi à 19 heures pour le compte de la 13e journée à Brest, est lui aussi menacé en raison des dégâts subis par le stade Francis-Le Blé, dont la toiture a été endommagée par le passage de la tempête.